Antonio Ferrufino: No es mi voz, me someteré a los peritajes

El intendente Antonio Ferrufino, negó hoy que la voz que se escucha en audios en los que se negocian presuntamente cobros irregulares a dueños de locales, sea la suya.

"Pueden escuchar, pueden constatar, mil veces, las veces que sea necesario. No es mi voz, no soy la persona que está hablando ahí. Me imagino que la Fiscalía, que Transparencia va a solicitar los peritajes necesarios, me quiero someter a eso", dijo la autoridad en entrevista con Los Tiempos.

Ferrufino recordó que su primer día en el cargo denunció la venta de patentes. "¿Cómo puede ser que el intendente esté denunciando y luego sea parte de la venta de patentes?", cuestionó y señaló que pidió el cambio de todo el personal de la institución para "que la gente se sienta más tranquila".

La autoridad descartó conocer la procedencia de los audios; sin embargo, aseveró que "el municipio ha sido una olla de grillos".

"Yo no sé de dónde viene (el audio) ni cómo ha llegado a los medios. Lo único que sé, por los años de vida que tengo como funcionario público, siempre el municipio ha sido una olla de grillos y peor en esta gestión. Esta gestión es todos contra todos", dijo.

También declaró que aceptó el cargo porque se sentía culpable por el daño contra el sector de los comerciantes puesto que él fue jefe de campaña de la actual administración municipal.

"Tenía que curar (todo el daño) porque yo he sido el culpable. Yo fui el jefe de campaña y en las elecciones justamente todo ese caudal de personas (comerciantes) han votado creyendo en una buena gestión", indicó.

En las últimas horas se difundieron audios en los que se escucha conversaciones sobre presuntos cobros irregulares a dueños de locales de expendio de bebidas alcohólicas y también para sacar patentes.

De acuerdo a la denuncia del concejal Carlos Coca, además de Ferrufino, estaría involucrado, el responsable de la unidad de Moral y Eventos, René Crespo. “Le he pedido al alcalde temporal interino el alejamiento de este personal”, dijo.

Al respecto, el alcalde suplente, Iván Tellería indicó que no se tapará ningún acto de corrupción; pero señaló que es necesario reconocer todas las versiones respecto a este caso. “Estamos esperando que lo hagan oficial y nosotros inmediatamente lo vamos a pasar a Transparencia, de inmediato vamos a tomar acciones, pero también queremos no prejuzgar a la persona porque siempre hemos pedido que se garanticen los derechos fundamentales”.