Difunden audios que implican al intendente Ferrufino con presuntos cobros irregulares

En las últimas horas se difundieron audios que involucran al intendente de la Alcaldía de Cochabamba, Antonio Ferrufino, con presuntos cobros irregulares a dueños de locales de expendio de bebidas alcohólicas y también para sacar patentes.

“Dime nomás, el que no quiere, por favor, este fin de semana yo los voy a poner en línea”, señala supuestamente Ferrufino en una conversación. “Todos ya saben que tienen que poner, así que un poquito de paciencia”, expresa otro sujeto en el mismo material.

Ferrufino respondió inmediatamente y aseguró a Los Tiempos que no es su voz. "Me someto a las investigaciones".

“Cinco patentes a ella le he vendido, ella misma no me va a decir que son clonados, si son clonados... qué queriendo dirigentes vienen a buscar. Yo les vendo en ese precio, ellos venden en 1.500, 2.000 dólares lógicamente porque les conviene”, señala en otro de los audios.

Al respecto, el alcalde suplente, Iván Tellería indicó que no se tapará ningún acto de corrupción; pero señaló que es necesario reconocer todas las versiones respecto a este caso. “Estamos esperando que lo hagan oficial y nosotros inmediatamente lo vamos a pasar a Transparencia, de inmediato vamos a tomar acciones, pero también queremos no prejuzgar a la persona porque siempre hemos pedido que se garanticen los derechos fundamentales”.

El concejal Carlos Coca denunció que en los audios también aparece involucrado, el responsable de la unidad de Moral y Eventos, René Crespo. “Le he pedido al alcalde temporal interino el alejamiento de este personal”, añadió.