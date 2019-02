Jayta es detenido y Concejo elige nueva autoridad en Quillacollo

La juez de Instrucción Penal Nº 1 de Quillacollo, Marisol García, determinó detención preventiva para el exalcalde suplente Zacarías Jayta en el penal San Sebastián por el caso audios de corrupción. En tanto que el expresidente del Concejo Víctor Osinaga fue enviado a San Pablo. Mientras, en la silla edil se sentaba el concejal Antonio Montaño como nuevo alcalde suplente.

“El Ministerio Público logró demostrar la existencia de un hecho, la participación de los imputados y la concurrencia de riesgos procesales”, manifestó el fiscal de materia Gonzalo Aparicio.

Mientras, la defensa de ambas autoridades, imputadas por los delitos de concusión y uso indebido de influencias, apeló el fallo.

“Se ha acreditado trabajo, familia y domicilio. Pero se ha hecho una valoración equivocada”, expresó el abogado del exalcalde, Javier Rodríguez. El jurista explicó que Jayta renunció a su cargo para desvirtuar riesgos procesales.

Por su parte, el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, indicó que las investigaciones continuarán. Se debe identificar a todos los responsables de la red de extorsión a empresarios para la adjudicación de servicios y obras.

Señaló que las pesquisas se ampliarán contra el alcalde suspendido Eduardo Mérida debido a que existen audios que también lo involucran.

El 5 de febrero, la autoridad electa tiene una audiencia por denuncias de presuntos cobros irregulares para direccionar contrataciones.

“No se puede hacer ninguna distinción por partido político. Se tiene que sancionar a todas las personas que estén implicadas en hechos de corrupción, independientemente del cargo que ocupan”, expresó Veizaga.

La audiencia se desarrolló por más de seis horas con fuerte resguardo policial.

Nuevo alcalde

Tras dar lectura a la carta de renuncia del exalcalde suplente Jayta, el pleno del Concejo Municipal procedió a la elección de un nuevo alcalde suplente temporal. Por siete votos a favor y una abstención, fue elegido Antonio Montaño, del Frente Para la Victoria (FPV).

“A partir de hoy, cero tolerancia a la corrupción”, dijo Montaño a tiempo que asumía las funciones de alcalde suplente rodeado de varias personas afines. Agregó que su gestión se enfocará en la ejecución de todos los proyectos del Plan Operativo Anual (POA) 2019.

“Lo primero que haré será reunirme con los secretarios y directores para evaluar su trabajo”, aseveró.

Además dijo que no habrá despidos injustificados en el Ejecutivo. No obstante, los funcionarios implicados en el cobro de coimas serán alejados.

El secretario de Planificación Amilkar V., el asesor financiero Florens A., la jefa de Actividades Económicas Mery L. y el encargado del Sicoes Farid P. son algunos de los servidores públicos investigados en el caso audios. Todos fueron citados a declarar.

“Confío mucho en los secretarios. La mayoría serán ratificados”, mencionó el flamante alcalde.

Asimismo, adelantó que se reunirá con algunos exalcaldes, representantes del Colegio de Abogados y arquitectos para hacer un diagnóstico de la situación de Quillacollo.

Seis horas duró la audiencia de medidas cautelares que terminó por resolver la detención preventiva de las dos autoridades.

DATOS

9 de enero: denuncia cobro de coimas

El alcalde suspendido Eduardo Mérida presentó siete audios y videos para revelar la existencia de coimas en la gestión de Jayta.

16 de enero: Viceministerio se suma

El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó que serían parte coadyuvante en el caso audios de corrupción.

31 de enero: intervienen la Alcaldía de Quillacollo

El Viceministerio de Transparencia, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría intervinieron los ambientes de la Alcaldía de Quillacollo para realizar acciones preventivas contra la corrupción.

PUNTOS DE VISTA

"El señor Jayta acreditó trabajo, familia y domicilio. En nuestro criterio, se ha hecho una valoración equivocada. Nuestra parte ha apelado y seguirá con los actuados legales". Javier Rodríguez. Abogado

"Las personas corruptas deben pagar con la cárcel sus actos. Me declaro enemiga de este delito, no soy política, no voy a ser parte de este circo. Mi voto es abstención". Angelina Zeballos. Concejal FPV