Escuelas de la zona sur están sin condiciones para el inicio de clases

Comienzan las clases y los niños alistan su material para emprender una nueva gestión escolar, pero no todos llegarán a una infraestructura adecuada para el aprendizaje. En muchos casos, las condiciones son precarias y se tiene hasta tres cursos en un aula. La mayor parte de estas unidades con problemas se encuentra en la zona sur.

Vidrios rotos, pupitres dañados y refacciones sin terminar son algunos de los desperfectos que encontró Los Tiempos en un recorrido por varias escuelas.

La escuela Víctor Cabrera, en Villa Loreto, presenta varias deficiencias, como vidrios rotos, mallas de seguridad abiertas, aulas y pizarrones improvisados por la falta de espacio para los escolares.

“Solicitamos, a través de la junta escolar, que se construya un nuevo bloque en este colegio. La infraestructura que tenemos es de hace 40 años. Con el crecimiento vegetativo, no alcanzan las aulas, incluso usamos los ambientes del laboratorio de química para que un curso pase clases, y eso no es lo adecuado”, dijo Jesús Blanco, padre de familia.

El director de este colegio, Apolinar Vidal, señaló que los trabajadores ingresaron a refaccionar los ambientes recién hace una semana, pero se espera que todo esté en orden para mañana y así evitar perjuicios a los estudiantes.

En Uspha Uspha, las refacciones también quedaron a medias. Las condiciones en el colegio Verdad y Vida no son adecuadas. No se cuenta con sillas para todos los estudiantes y las aulas han quedado pequeñas para la cantidad de niños que asisten. Además, no tiene depósitos suficientes, por lo que tuvieron que improvisar uno en el baño del nivel inicial.

“Falta mucho mantenimiento en este colegio. No tienen agua, los ambientes quedaron chicos y siempre se ve a los niños parados; otros tienen que ir con sus sillas para no estar así. En cada curso hay hasta 45 alumnos”, dijo una de las madres de familia de la zona.

A esto se suma que las aulas no tienen chapas, pero ya se hizo el mantenimiento de este aspecto; los baños están incompletos, pues los inodoros no tienen tapas, y hay vidrios rotos que no fueron reparados.

Esta situación no sólo se da en unidades educativas antiguas, sino también en otras nuevas. Una de ellas es la 6 de Agosto. Pese a que fue inaugurada en 2014, presenta serios problemas estructurales y requiere constantes reparaciones.

Algunos de los problemas que presentan las nuevas escuelas son que no cuentan con un buen sistema de desagüe; existe presión de los pisos, por lo que revientan ventanales, y, en temporada de lluvias, los descansos del primer y segundo piso se “convierten en piscinas” por el agua que se acumula en ellos.

Además, la rampa de este colegio está totalmente desgastada, lo que se convierte en un riesgo para los colegiales “porque es resbaloso” y puede provocar accidentes, según Sandra Nogales, presidenta del comité escolar de padres de familia del colegio 6 de Agosto.

Otro detalle que aún no se solucionó en esta unidad educativa es el cambio de los vidrios de seguridad de uno de los bloques principales. A lo que se suma que la piscina está en estado de abandono.

Responsabilidad

Sobre la falta de mantenimiento de algunas de las unidades educativas, la secretaria de Desarrollo Humano de Cochabamba, Jenny Rivero, dijo que la responsabilidad es de los subalcaldes. Cada comuna recibió una empresa para realizar el mantenimiento a las escuelas.

“Nosotros delegamos a cada subalcaldía para que se haga cargo de las unidades educativas de su zona. Ellos estaban encargadas del control y la fiscalización, porque cada una tenía una empresa a su cargo”, dijo Rivero

La Secretaria de Desarrollo Humano añadió que el tiempo de vacaciones fue insuficiente para atender a todas las unidades educativas (148 infraestructuras), por lo que se priorizó a las de mayor necesidad.

APUNTE

Ninguna comuna terminó ejecución

Según el reporte que presentó la Secretaría de Desarrollo Humano, ninguna de las seis comunas alcanzó una ejecución al 100 por ciento en el mantenimiento de las unidades educativas. Sin embargo, se realizaron contratos modificatorios con las seis empresas para ampliar los montos de los contratos “porque se identificó la necesidad de crear nuevos ítems y ampliar el servicio”, según el informe.

El primer monto asignado para el mantenimiento fue de 2,7 millones de bolivianos y, con la modificación de los contratos, se amplió a 3 millones de bolivianos.

PUNTOS DE VISTA Lamentablemente, han pospuesto el mantenimiento por mucho tiempo. Hay vidrios que se están reventando y no han venido a reponerlos; los chicos pasan clases casi a la intemperie. Cuando llueve mucho, el agua se mete a los cursos. Sandra Nogales Consejo de padres Hicimos inspecciones a las escuelas donde han intervenido algunos padres de familia y maestros para identificar las estructuras que demandaban prioridad. En las otras, el mantenimiento se lo hará en invierno. Jenny Rivero Desarrollo Humano Faltando una semana (para el inicio de clases) vinieron los trabajadores, creo que de la subalcaldía. Ojalá puedan concluir antes de empezar las clases. No creo que hagan las refacciones más importantes. Apolinar Vidal Director Víctor Cabrera Las cosas que se han reparado aquí son los focos, canaletas y la limpieza de los baños. Generalmente los vidrios no los cambian, dicen que eso no les compete. Por eso los estudiantes ponen cuotas para reponerlos. Freddy Cuellar Portero Verdad y Vida

3-2-2019_pag4-5_unidades_educativas_copia.jpg Mantenimiento de unidades educativas LOS TIEMPOS

Proponen refacciones durante toda la gestión

Ante los inconvenientes que presenta cada año la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía, la titular Jenny Rivero indicó que entregará una propuesta de contratar personal para que se realice este trabajo durante todo el año. Indicó que el tiempo para hacer el mantenimiento de las unidades educativas es bastante corto.

“Me parece que el mantenimiento debería hacerse durante todo el año, así las reparaciones serán menores porque se atenderían al instante”, dijo Rivero.

El mantenimiento de las escuelas se realiza durante las vacaciones de invierno o verano. Con la propuesta de la Secretaria de Desarrollo Humano, la atención a los desperfectos sería a más tardar un día después de cualquier incidente. Sin embargo, esto se planteó desde hace varios años sin concretarse.

14 aulas habilitadas en el Humberto Portocarrero

La nueva infraestructura del colegio Humberto Portocarrero, en la zona sur, aún no fue concluida y se presume que la fecha de entrega será entre junio y agosto. Sin embargo, las autoridades municipales lograron que se habiliten provisionalmente 14 aulas donde los estudiantes pasarán clases el primer semestre de la gestión.

“Hicimos un convenio con los padres de familia para que los primeros meses puedan pasar clases en estas 14 aulas que habilitamos. A mediados de febrero comenzaremos con las obras de conclusión de este colegio”, declaró la secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero.

En 2018, este colegio tuvo bastantes inconvenientes debido a que la empresa constructora no concluyó la obra y los padres de familia tuvieron que alquilar dos casas y adaptarlas para que sus hijos pasaran clases.