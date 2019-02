Analistas responsabilizan al MAS por sumir a Quillacollo en 13 años de crisis

El MAS aparece como el principal responsable de los 13 años de permanente crisis de gobernabilidad que soporta Quillacollo, según analistas y legisladores a propósito del nuevo cambio de Alcalde.

Observan que esto trae consigo retraso, falta de planificación y caos. Además, indican que la forma para salir del problema será con nuevas autoridades, pero no es posible llamar a elecciones en un año de comicios generales. Quillacollo tuvo 11 alcaldes de agrupaciones en 13 años, pero luego se aliaron al MAS.

¿Por qué Quillacollo no logra estabilidad en 13 años?

Julio Veizaga. Abogado y periodista de Quillacollo: El MAS nunca ha ganado una elección en el municipio de Quillacollo.Entonces, su forma de operar fue intentar que los alcaldes electos se pasen a su bando. La gran desestabilidad fue generada por el MAS, que nunca estuvo de acuerdo con los alcaldes que han pasado.

Lizeth Beramendi. Asambleísta departamental: Hace 13 años Quillacollo ha sido tomado por el MAS y se ha generado un pasanaku de alcaldes que lo único que hacen es robar. Quienes están ahora son una banda de delincuentes. Ven como un botín económico a la Alcaldía de Quillacollo y adjudican obras pequeñas para cobrar diezmos.

Angelina Zeballos. Concejala de quillacollo (FVP): Yo creo que la corrupción se ha enraizado en Quillacollo. Desde más joven veía que los anteriores alcaldes pasaron por una situación similar.

Todos los alcaldes envueltos en hechos de corrupción. Es como un cáncer que entre las autoridades intentan tapar.

César Cabrera. Abogado constitucionalista: Se debe a una ruptura del monopolio de los partidos políticos y la creación de agrupaciones ciudadanas. Se ha prostituido la política. Autoridades que pasan de una a otra agrupación. Además que lo ven como una oportunidad de cambiar su situación económica con hechos ilícitos.

¿Qué consecuencias sufre Quillacollo por la crisis?

Julio V.: Toda esta crisis ha impedido una verdadera planificación municipal. No tenemos obras ni desarrollo en el municipio. Estamos con atraso en la ciudad. No ha habido gestión pública. Entonces, ahora está totalmente retrasado y esto también se ve en una fiesta como la Virgen de Urkupiña.

Lizeth B.: No hay obras de desarrollo, seguimos sin hospital, no tenemos agua ni alcantarillado. Llueve y nos seguimos inundando, tampoco hay mercados y la ciudad es un desorden. La situación de Quillacollo es de estancamiento gracias al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Angelina Z.: No hay obras, hay retraso y esto se genera por un encubrimiento de las autoridades. Incluso los concejales hemos cometido el error de no denunciar a tiempo todas estas irregularidades. Y la gente, el pueblo de Quillacollo, es la que sufre por todo esto. Ya estamos cansados.

César C.: Once alcaldes en 13 años quita toda posibilidad de hacer gestión, de dar progreso y desarrollo. Esto repercute en la ejecución presupuestaria y el trabajo de la gestión municipal. A esto se suma los constantes cambios de personal para sus fines, que no son de trabajo precisamente.

¿Cómo se podría superar la crisis y ponerle fin al cambio de alcaldes?

Julio V.: El tiempo ya no da para que se convoque a elecciones. Entonces, el Alcalde suplente debe completar la gestión. La solución va a venir con las próximas elecciones. Los ciudadanos de Quillacollo deben saber escoger a candidatos que garanticen una gestión con honestidad y transparencia.

Lizeth B.: La solución pasa por la renuncia de estas autoridades. Si estos concejales masistas renuncian se va a generar una crisis que sólo se soluciona llamando a elecciones o designando a un gobierno transitorio, conformado por personas completamente nuevas que generen confianza.

Angelina Z.: Los concejales titulares tienen sus suplentes que podrían asumir para hacer un trabajo de legislación. Por ética y moral, los titulares deberían decir: perdón, me equivoqué y que asuman los suplentes. Pero, no creo que pase, porque hay tres acefalías y no convocan a los suplentes.

César C.: Lo que se necesita es poner a gente nueva y que el transcurso de su vida sea sin cola de paja. Pero, además, rodearse de técnicos que permitan trabajar y cumplir objetivos para Quillacollo, porque en este tiempo ha primado personal político que tuvo vivillos pasando de un partido a otro.