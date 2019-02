Sacaba dota de internet gratuito a 24 unidades educativas y entrega el desayuno escolar completo

El municipio de Sacaba dio inicio a las clases con el servicio de internet gratuito en las unidades educativas y el desayuno escolar completo. El alcalde Humberto Sánchez participó del acto de inauguración en el establecimiento Juan José Torres Gonzales, en el Distrito 6 en El Abra.

Sánchez entregó mobiliario nuevo y las computadoras Kuaa, hechas por la estatal Quipus, a los estudiantes.

“La educación es la base para el desarrollo de la niñez y juventud sacabeña (…) si no hay buena educación, no hay formación, no hay emprendimiento y no hay desarrollo. Bajo ese concepto invertimos como municipio para nuestros niños y jóvenes”, dijo.

La Alcaldía firmó un convenio con Comteco para el servicio de internet a 24 unidades educativas en una primera etapa. El proyecto se extenderá a 44 colegios para dotar de esta tecnología a las salas de computación.

El presidente del Consejo de Administración de Comteco, Juan Carlos Peñaloza, ponderó las gestiones del Alcalde para brindar el servicio a las escuelas.