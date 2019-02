Medicina reduce a tres meses curso de ingreso a la carrera

La Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) redujo de un año a tres meses el curso básico de ingreso y admitirá a todos los que aprueben el examen con un puntaje mínimo de 51, informó ayer el decano Carlos Espinoza Aguilar.

El curso comenzó en diciembre y terminará en febrero con una prueba controlada por un notario de fe pública, un coordinador académico y docentes seleccionados según sus conocimientos y su ética.

Medicina es una de las carreras con más demanda en la UMSS. Cada año se inscriben unos 3 mil bachilleres al curso básico y aprueban 300. En 2019, hay 3.400 y rendirán examen a fin de mes.

La historia de este sistema de admisión se remonta hace 18 años, cuando se hizo un referendo porque la facultad estaba creciendo demasiado. “La universidad no tenía los recursos ni la infraestructura para seguir adelante (…) entraban tantos estudiantes, pero había un nivel de deserción importante, estábamos fallando en la selección y se decidió tener un curso básico”, explicó el decano.

Los bachilleres deben aprobar el curso básico que desarrolla contenidos nuevos para todos, que no tiene nada que ver con lo que han aprendido en secundaria. “Nosotros intentamos hacer un curso al cual puedan acceder no sólo estudiantes de colegios particulares, sino también de fiscales. Y no solamente de la ciudad, sino también de las provincias, por eso los contenidos son distintos”, declaró.

Medidas de control

Los estudiantes entran a dar su examen sólo con un lápiz. En tanto, la prueba se elabora el mismo día con preguntas que se sortean y que no pueden ni siquiera ser sugeridas por los docentes. Todo el proceso es supervisado por un notario y las calificaciones se entregan el mismo día.

“Eso nos ha permitido tener la seguridad de actuar limpiamente sin beneficiar ni perjudicar a ningún estudiante, pues lo que queremos es que sea un sistema que vaya con relación al prestigio que tiene la facultad”, remarcó el decano.

La Facultad de Medicina es una de las carreras de la UMSS acreditadas al Mercosur Educación. En 2018 logró su cuarta certificación por seis años.

DATOS

Se sigue corriente de disminuir los años. Antes se hacia el curso en un año, pero siguiendo la corriente internacional, se ha reducido a tres meses.

La preparación para la selección es rigurosa. “Son cursos intensivos, pero eso nos permite seleccionar a los estudiantes”.

Estudiantes que entran y egresan de la carrera. Cada año ingresan 300 estudiantes y se gradúan 300.