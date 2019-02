Tiquipaya busca más restricciones para los loteamientos

Los asentamientos en el Tunari, sobre la cota 2.750 del Parque Tunari, constituyen un alto riesgo para Tiquipaya debido a las cinco cuencas peligrosas que existen. Por este motivo, la Alcaldía anunció que coordinará con la Dirección del Parque para hacer normas más rigurosas en este sector y evitar desastres a futuro, como el aluvión de hace un año.

El alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo, señaló que es necesario evitar esos asentamientos debido al riesgo que suponen. Por este motivo, se tratará de imponer mayores restricciones para evitar construcciones de casas, sobre la cota en el municipio. Además, se trata de la zona más conflictiva del Tunari por los loteamientos.

“Es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Con el Sernap se viene coordinando para evitar que se construya sobre la cota (…) Lo que se busca es modificar o abrogar la guía técnica para volverla más rigurosa y darle al Sernap mayor seguridad”, manifestó.

Pese a los trabajos, Angulo indicó que es imposible dar seguridad a los pobladores de que no se tendrá otro aluvión. “Hemos cumplido con la prevención, pero no podemos dar total seguridad de que esto no va a volver a ocurrir. En Tiquipaya tenemos cinco ríos que son de riesgo. Trabajamos hasta septiembre en el río Taquiña y luego con los otros afluentes”, declaró. Los ríos son: Tojlapujro, Khora, Chutakawa, Taquiña y Qhotumayu.

Un año

La herida sigue abierta para las víctimas y sus familias. Ayer se realizaron dos misas de conmemoración. Familiares de tres de los cinco fallecidos aún lloran al recordar a sus seres queridos.

Junto al altar se encontraban los nombres de Gamaliel Rojas, Héctor Torrico, Paulina Montaño, Jhannet Nina y Teodoro Acuña, víctimas fatales de la mazamorra que destruyó el distrito 5 del municipio.

Las tareas de reconstrucción aún continúan. La Gobernación construirá dos puentes en el río Taquiña.

11 FAMILIAS AÚN VIVEN EN CARPAS

De 34 viviendas que debían reponerse para familias damnificadas, 23 ya están casi terminadas. Mientras, 11 están aún en proceso debido a problemas con el derecho propietario.

Estas familias se encuentran viviendo en el lugar aún en carpas y casuchas. Además, contaron el trauma que aún tienen cada vez que llueve.