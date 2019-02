La madre de bebé vendido soportó 10 años de violencia

Elsa Q. M. (28) todavía no sabe qué nombre le pondrá a su pequeño hijo que, gracias a la Policía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sipe Sipe, logró recuperar después de que su esposo Fredy F. C. (30) lo vendiera cuando tenía tan sólo un día de nacido.

Pese a sentir dolor en el estómago y en los pulmones, ella carga en la espalda con un aguayo a su pequeño hijo que ahora ya tiene dos meses. Aunque sabe que ya no contará con el apoyo económico de su esposo, porque está detenido, se la ve tranquila porque tiene a su hijo que hasta el lunes estaba en poder de Célida L. D. (49), una mujer que pagó 400 dólares y 400 bolivianos por él.

“(El 15 de diciembre) yo estaba dentro del hospital, estaba naciendo mi bebé, entonces él (su esposo) ha llamado y llegó la señora. Al día siguiente han venido y se lo han llevado”, cuenta la madre.

Elsa dice que vivió 10 años de tormento junto a su esposo, con quien ya tenía cuatro hijos. Cuando Fredy se enteró de que estaba embarazada del quinto, le pidió abortar porque le decía que tenía dudas de ser el padre, pese a que ella era sometida a agresiones verbales y físicas hasta el punto de dejarla encerrada en su casa sin poder comunicarse con nadie.

“Lo que nosotros pensamos es que está caminando con otra mujer”, dijo Crispin, hermano de Elsa, quien ayudó a la joven madre a denunciar a su esposo.

“Me llamaron, me dijeron que estaba mal mi hermana. Ahí le pregunté si el bebé se ha muerto o qué es lo que le han hecho porque yo le vi embarazada”, dijo a Los Tiempos.

Entonces, le contó que su esposo la había obligado a regalarlo. “Ella no quiso abortar y prefirió regalárselo por el miedo que le tenía a su esposo con sus amenazas”.

“Yo le dije que no podemos regalar (al niño) a otra gente, después fuimos a la Defensoría y pusimos la denuncia y recuperamos ayer (martes) en la tarde al bebé”, señaló. El menor fue entregado a la madre después de una revisión médica que corroboraba que estaba en buenas condiciones.

Por su parte, Célida, la mujer que compró al niño, dijo que conoció a la pareja mediante una sobrina a quien le ofrecieron al menor. “Como tantos intentos hice y no tenía hijos, lo he tomado como si fuera mío, pero ya no importa”, contó la mujer a la red ATB.

Fredy F. C. ahora está en manos de la Fiscalía acusado de trata de personas y violencia intrafamiliar, aunque también tendría una denuncia por violación. La mujer que compró al menor también será procesada por trata de personas. El hospital donde nació el bebé también será investigado porque no emitió el certificado de nacido vivo.