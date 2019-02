Acusados por venta de bebé van a la cárcel e investigan a la mamá

“No mientas, por favor. Nunca hubo una mala intención. Tú ofreciste a tu hijo varias veces y yo accedí a ayudarte. Nunca hubo dinero de por medio, si te di 400 bolivianos fue para que compres medicamentos”, dijo Célida L. D. (49), acusada de comprar a un bebé recién nacido, a Elsa Q. M. (28), madre del menor.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló ayer en el Juzgado Público en lo Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal número uno de Sipe Sipe. Después de más de tres horas de audiencia, la jueza definió la detención preventiva de Célida L. D. en el penal de San Sebastián Mujeres y de Fredy F. C. (30), padre del menor, en la cárcel de San Antonio. Ambos procesados por trata y tráfico de personas

La fiscal suplente de Sipe Sipe, Cinthya Prado, explicó que la investigación se ampliará contra la madre del menor, Elsa Q. M. (28), quien será citada a declarar ante el Ministerio Público en calidad de denunciada por el mismo delito.

“Se solicitará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sipe Sipe asumir medidas de protección pertinentes para resguardar la integridad del menor”, dijo la fiscal.

Según el testimonio de familiares de Célida, la madre biológica del bebé de dos meses de nacido ofrecía a su hijo desde que tenía cinco meses de gestación.

Elsa señaló que su esposo la obligó a regalar a su bebé porque dudaba de su paternidad, pero además la quería hacer abortar. Según la Policía, el padre cobró 400 dólares y 400 bolivianos por el bebé.

Sin embargo, otra testigo dijo que la joven madre también le ofreció a su bebé cuando todavía estaba embarazada. “Venía a comprarme lana para tejer, me contaba que tejía para otras personas para poder mantener a sus hijos porque no tienen los recursos económicos suficientes. Un día, me dijo que estaba otra vez embarazada, pero que no quería al bebé; ofreció regalármelo”, contó la testigo.

Estas declaraciones y otros elementos que llamaron la atención de la fiscal asignada al caso fueron el motivo por el que se decidió ampliar la investigación por el mismo delito.

La declaración de los ahora detenidos ante la jueza expresa que nunca existió un intercambio de dinero por el bebé y que todo se realizó bajo la tutela de la madre.

“Sí, me compré un televisor, pero con los ahorros de mi trabajo y con la ayuda de mi hermano”, dijo Fredy.

Versión de la madre

Elsa dice que vivió 10 años de tormento junto a su esposo, con quien ya tenía cuatro hijos. Cuando Fredy se enteró de que estaba embarazada del quinto, le pidió abortar porque le decía que tenía dudas de ser el padre, pese a que ella era sometida a agresiones verbales y físicas hasta el punto de dejarla encerrada en su casa sin poder comunicarse con nadie.

“Lo que nosotros pensamos es que está caminando con otra mujer”, dijo Crispin, hermano de Elsa, quien ayudó a la joven madre a denunciar a su esposo.

DENUNCIA POR VIOLACIÓN

Fredy F. C. fue acusado de trata de personas y violencia intrafamiliar, aunque también tendría una denuncia por violación en el municipio de Tapacarí. Esta información fue proporcionada por el comandante regional de Quillacollo, Iván Luque.

El hermano de Elsa contó que su esposo siempre fue una persona violenta, por lo que tenían conflictos de manera recurrente.

“Una vez le destrozó la ropa a mi hermana delante mío. Es un hombre muy celoso de mi hermana, pero ella no lo denunció por miedo”, dijo.