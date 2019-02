Instalan audiencia de juez que tiene presuntos vínculos con el abogado Jhasmany

La audiencia de medidas cautelares del juez quinto de Instrucción en lo Penal, Rolando V., se instaló la tarde de hoy.

Es acusado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y concusión. Sin embargo, también se investiga su relación con el caso del consorcio de Jhasmani T. L., que cometía diferentes ilícitos, como torturas, extorsiones y modificaciones de sentencias.

El juez es acusado por haber intercedido y pagado coimas para favorecer a los denunciados de un caso de apropiación de bienes y estafa, a través de la anulación de una sentencia que inicialmente fue a favor de Martha C., la denunciante.

Al menos tres funcionarios, entre jueces, fiscales y magistrados, estarían involucrados en este hecho. La Fiscalía analiza los elementos para pedir la ampliación de la investigación.

El juez fue aprehendido por el caso particular denunciado por Martha C. y no por el del consorcio de Jhasmany; sin embargo, también es uno de los funcionarios investigados por el caso del consorcio, aunque no recayó sobre él ninguna imputación.