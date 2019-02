Padres protestan en la Defensoría en apoyo a Koichi Fujii, denunciado por agresiones

Padres y madres de familia protestaron hoy en puertas de la Defensoría del Pueblo en respaldo del profesor y director de la Académica Man Césped, Koichi Fujii, procesado por agresiones a estudiantes y cuya sentencia esta prevista para su lectura mañana.

"No hemos visto la agresión, no nos consta, no somos cómplices", reclamaban los padres al representante de la Defensoría, Nelson Cox qué salio a la calle para dialogar tras el bloqueo que protagonizaron los protestantes.

"Defendemos a Koichi porque es el fundador de la academia, de los valores instaurados, los niños van emocionados a pasar clases han aprendido la puntualidad, el respeto. Sabemos que como cualquier humano tiene errores", afirmó Julka Arce, madre.

"La academia es un patrimonio, cada uno de nuestros hijos va contento, tienen un amor a la academia", complementó.

En medio de discusiones Cox explicó que el proceso intenta defender los derechos de las niñas y niños de la Academia Man Césped lugar donde, según la denuncia, se presentó la presunta agresión por la que el director Fujii qué afronta un proceso judicial.

"Nosotros no queremos atacar la academia, (...) pero como Defensoría veo las instancias pertinentes de reclamo por salvaguardar los derechos, para que se cumplan, queremos precautelar la adecuada educación, el hecho (la violencia) lo ha reconocido el mismo profesor", advirtió el representante de la defensoria Nelson Cox.

Los padre aseguraron que los niños y niñas "lloraron" al saber que Fujii puede se sancionado y retirado de la academia con la sentencia.

El hecho de violencia sucedió en septiembre del 2018, sin embargo la Defensoría del Pueblo recibió al menosotras 7 denuncias contra el mismo profesor . Fujii está procesado por denuncias de violencia física y psicológica contra en un adolescente.

Ante las alusiones de una "conciliación" con la familia del menor que denunció el hecho, Cox recalcó que no existe esta figura en el Código Niña, Niño Adolescente, "ese acto de reconociento (de la agresión) no hace desaparecer el acto violento, es más corresponde la sanción pertinente, a objeto que no se vuelva a repetir", recalcó la autoridad.