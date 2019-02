“Mamá Julia” está enferma, pero mantiene su sonrisa

La mujer más longeva de Bolivia Julia Flores o “mamá Julia” de 118 años está enferma, pero no pierde su sonrisa ni las ganas de tocar su charango. Está al cuidado de su familia y a tres días de dejar el hospital México en Sacaba luego de estar internada tres días por una litiasis vesicular - acumulación de cálculos dentro de la vesícula biliar- se recupera.

“Estaba enferma pero ahora está mejor, va mejorando de a poco. Pero nosotros la queremos ver sanita, no enferma o decaída”, dijo su sobrina, Agustina Verna Flores.

A su vez, Flores cuenta que cuando “mamá Julia” estaba internada se rehusaba a comer o beber agua y sólo pedía estar en su hogar con su familia, lo que dificultaba su recuperación.

“En el hospital no aguantó ni un día. Quería irse, me agarraba de la pollera y lloraba para que no la deje. No quería comer nada ni tomar agua, cuando la trajimos recién empezó a comer bien. Todos hemos rezado mucho para su recuperación, puse su salud en las manos de Dios”, indicó Flores.

El galeno del programa “Mi Salud”, Filemón Gonzales, que estaba en la casa de “mamá Julia” realizando su visita médica de rutina, explicó que por la edad avanzada de ésta (118 años) es difícil pensar en una cirugía.

“Ni ella ni su familia quieren regresar al hospital o ver a un médico, nosotros respetamos su decisión, así que la visitamos periódicamente para asegurarnos que todo marche bien”, dijo Gonzales, quien en ese momento hacía un lavado ótico a “mamá Julia” .

Asimismo, la trabajadora social del adulto mayor, Lucinda Gutiérrez, cuenta que la anciana de 118 años está bien atendida. “La familia se está turnando para cuidarla y estar con ella en esta etapa de recuperación. Cuando la fuimos a ver al hospital estaba triste y decaída, ahora la vemos más animada y comiendo de todo”, comentó Gutiérrez.

Día tras día se nota una mejora, asegura su sobrina. “Ya quiere volver a tocar el charango y ríe más, está más animada y con ganas de seguir”, concluyó.

DATOS

Larga vida. Julia Flores Colque nació el 26 de octubre de 1900 en Potosí, es la persona más longeva de Bolivia. Actualmente, vive en Sacaba bajo el cuidado de su sobrina Agustina Verna Flores y su familia.

Es amante de los animales y de la música, le gusta comer de todo y tocar el charango .

Celebraciones. El año pasado el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba organizó una celebración para festejar un año más de vida de “mamá Julia”. Su familia dijo que reza por su salud.

ANÁLISIS

Fabiola Chambi. Macroeditora Digital de Los Tiempos

“Tiene la fortuna de estar rodeada de cariño”

Sus ojos lucen más cansados, su cuerpo no le responde como quisiera, pero su sonrisa aún se mantiene intacta. “Mamá Julia” se ha convertido en un personaje simbólico de Cochabamba y también de Bolivia, no sólo por su longevidad sino por la forma en que decidió entender la vida. Ahora, su estado de salud parece anunciar lo inevitable, y eso es un punto de reflexión para valorar a quienes están a nuestro alrededor soportando, a veces con mucho dolor, el peso de los años.

Algunos como “mamá Julia” tienen la fortuna de estar rodeados de cariño, pero la realidad generalizada es que miles de adultos mayores sufren maltratos.