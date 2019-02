Alcaldía: No podemos considerar propuesta de teleférico

El secretario de Planificación de la Alcaldía de Cochabamba, Rafael Sainz, manifestó que como municipio no "son dueños del tren metropolitano" para considerar la alternativa de teleférico que plantea el arquitecto y exconcejal Jhonny Antezana

Antezana presentó hoy a la Alcaldía su propuesta, presentada hace unos días a los medios, de emplazar un teleférico en lugar de la línea amarilla del tren metropolitano, cuyo trazo está en conflicto.

Por su parte Saniz advirtió que la Alcaldía no podría considerar este proyecto porque no es el ente ejecutor de la obra del tren. "No es nuestro proyecto, no es un proyecto de la Alcaldía por lo tanto nosotros no tomamos decisiones al respecto", informó a tiempo de aclarar que aún no tiene conocimiento oficial de esta remisión de propuesta al municipio.

La exautoridad considera que la propuesta todavía está a tiempo de ser tomada en cuenta debido a las "ventajas comparativas". "Es un excelente momento".

La línea tendría las mismas estaciones y el mismo recorrido que se ha previsto para el tren. Las cabinas con el cableado estarían a 12 metros de altura, prevé una frecuencia de 12 a 17 segundos en la salida o reposición de cada cabina y un tiempo de servicio de 17 horas diarias.

Atezana asegura también que se trata de una propuesta con impactos ambientales y urbanísticos muy bajos.