Sequía en Omereque afecta a 200 familias

Alrededor de 200 familias y 80 hectáreas de producción agrícola están afectadas por la sequía que vive el municipio de Omereque, informó el alcalde, Héctor Arce.

Hasta el momento se cuantificó la pérdida de 26 hectáreas de tomate y 37 hectáreas de sandía, principales productos del municipio del cono sur, además de pimentón y maíz.

"Son solo dos precipitaciones que se han presentado la primera quinciena de diciembre, hoy Omereque vive extrema sequía, no ha llovido más, no hay agua. Si en los próximos días no mejora, será más crítica la situación de los pobladores", lamentó Arce.

Los atajados construidos por los pobladores no acumularon agua y los pobladores deben acarrear el suministro largas distancias desde el río Mizque. Debido a esta situación el ejecutivo municipal remitió al Concejo la ley de declaratoria de alerta naranja y adelantó que coordinará el pedido de ayuda a la Gobernación.

"Estamos hablando entre 4 a 5 mil dólares por hectárea, solo en semilla mil dólares de afectación. Nosotros hemos cubierto hasta lo que hemos podido como municipio", explicó la autoridad.

Algunas comunidades afectadas son La Viña, Mesada, San Carlos, Peña Colorada, entre otras.