Villa 1 de Mayo: De liderar la Guerra del Agua al asedio de los loteadores

Gran parte de la población de Villa Primero de Mayo estuvo a la vanguardia de la Guerra del Agua en el 2000 y en contra de la privatización de Semapa. Hoy a casi 19 años del conflicto, la zona aún no cuenta con el servicio y se ve asediada por loteadores que venden terrenos en las torrenteras, franjas de seguridad y serranías.

Los traficantes de tierras operan en aparente complicidad con algunas comunas que prefieren no ver la proliferación de asentamientos en zonas de riesgo. A ello se suma la falta de control de las direcciones de Urbanismo de subalcaldías como Itocta, que no asumen medidas de prevención a la altura de las circunstancias para evitar desastres como los deslizamientos de 2017 y 2018 que cobraron tres vidas.

“Hasta la fecha no recibimos ni una sola molécula de agua de Semapa, pero participamos en la Guerra del Agua con la esperanza de que en algún momento podamos tener ese abastecimiento. También fue porque el convenio que estaban firmando afectaba a nuestra cooperativa que logramos hacerla con financiamiento externo”, dijo el presidente de la Cooperativa de Agua Villa Primero de Mayo, Ángel Hurtado, quien participó en el conflicto.

Explicó que para la consolidación de Villa Primero de Mayo intervinieron muy poco las instituciones, ya que “todo fue por esfuerzo dirigencial” y porque lograron el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales.

En la zona existen 28 Organizaciones Territoriales de Base (OTB), según el presidente de esa mancomunidad, Jhonny Molle. Se estima que viven 20 mil habitantes, población que va en aumento por la falta de control a los loteadores que continúan ofreciendo terrenos en varios lugares, incluso, en algunos consideradas de riesgo como Bustillos y Esmeralda.

Algunas calles de Villa Primero de Mayo fueron asfaltadas hace poco, pero como no se planificó la construcción de desagües pluviales el asfalto está deteriorado por el sedimento que baja de las serranías con las lluvias.

Otra irregularidad es que varias casas se construyeron al borde de las torrenteras. Incluso, en la OTB El Palmar muchas viviendas están sobre un canal de riego, que más de una vez se desbordó.

Estos dos ejemplos, la falta de desagües y las casas sobre torrenteras, son una muestra de cómo la Alcaldía de Cochabamba ha descuidado la atención de la zona.

Villa Primero de Mayo tampoco cuenta con planimetrías que definan las franjas de seguridad de las torrenteras. Además, no se identifican los canales de riego para así evitar que más personas sean engañadas por loteadores.

“En los planos nacionales no se especifica las torrenteras en la zona sur, sólo en el norte. Entonces, como no hay nada claro en ese tema los loteadores avanzaron hasta las orillas de las torrenteras”, dijo.

Otros vecinos recuerdan cómo participaron del conflicto por el agua y lamentan que las autoridades sólo se manifiesten cuando ocurren tragedias como la muerte de los dos niños en 2017 en la OTB Bustillos y de una mujer de la tercera edad hace poco, en el mismo lugar.

“Vivimos aquí más de 25 años y vemos que las autoridades se olvidaron de nosotros”, dijo Genoveva Condori Quispe, vecina de la OTB El Palmar en Villa Primero de Mayo. Siguió: “Nosotros aportamos en la Guerra del Agua y las autoridades sólo vienen en los accidentes y en temporada electoral”.

El barrio Primero de Mayo está en el Distrito 9 y es el más grande del municipio con casi la mitad del territorio. Se estima que cada mes las construcciones crecen un 1 por ciento por las estrategias que utilizan los loteadores.

VECINOS DE VILLA PRIMERO DE MAYO

"Las obras que hace la Alcaldía no están bien planificadas. Hay sectores donde ponen el asfalto y luego se rompe para implementar los puentes para evitar inundaciones. Sería bueno que primero los loteadores hagan sus trámites de Urbanismo en la Alcaldía y sean corregidos por los técnicos.

Ángel Hurtado

Presidente cooperativa

"Se olvidaron de nosotros aportamos en la Guerra del Agua y no tenemos buenas obras. Tenemos que medirnos el agua para poder consumir porque si no nos escasea. Cuando llueve no podemos ni dormir por el miedo. Las autoridades sólo vienen a ver cuándo hay accidentes.

Genoveva Condori

Vecina de la OTB El Palmar

"Fuimos los primeros en salir a luchar por el agua y desde ese año se hicieron pocos trabajos en la zona de Primeros de Mayo, veo poco apoyo de las autoridades. Hay otros nuevos asentamientos en Cochabamba que reciben mejor atención que nosotros.

Raúl Maque

Dirigente OTB Bustillos

MÁS DATOS

Prevén más control en Primero de Mayo

La Comuna Itocta anunció que realizarán mayores controles para evitar que más terrenos sean vendidos ilegalmente en zonas de riesgos, dentro de las torrenteras o franjas de seguridad, explicó el subalcalde Néstor Mamani.

“Los loteadores son del lugar, tienen terrenos grandes y están fraccionando para venderlos. Vamos a intervenir inmediatamente junto a la Dirección de Urbanismo de la Subalcaldía para que se cumpla la normativa”, anunció.

Villa Primero de Mayo se urbanizó sin una buena planificación, según los funcionarios, por eso existen casas cerca de las torrenteras.