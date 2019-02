Hay 316 hectáreas de cultivos y 485 familias afectadas por granizada en Toco

A 11 días del segundo deslizamiento en la Villa Primero de Mayo, en el que murió una mujer, las 10 familias que fueron evacuadas a unas carpas de Defensa Civil Ver más Familias en carpas en 1 de Mayo se enferman y Alcaldía los abandona

La Alcaldía realiza los últimos preparativos para el Corso de Corsos del sábado 9 de marzo Ver más Habilitan Ramón Rivero para corso y sólo 5% de sitios es para los dueños

La Dirección Departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió ayer en un cabildo apoyar el pedido de renuncia irrevocable de los cuatro concejales titulares en Vinto: Elizabeth Ancalle,... Ver más El MAS expulsa a concejales retenidos por 3 días en Vinto