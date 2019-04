Felcv registra séptimo caso de feminicidio en Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), después de una persecución en la zona de Jaihuayco, al sur de la ciudad, capturó ayer a Júas M. V. (29), acusado del feminicidio de su pareja, Daria Medrano (28).

“Ella me llamó y fui de volada, cuando llegué a la casa la vi muerta, me asusté y me fui. Estaba nervioso. Estábamos juntos nueve años. Teníamos problemas”, dijo Júas mientras era trasladado a celdas policiales.

La Policía presume que la escena fue armada por el sindicado para hacer creer que ella se suicidó, porque todo apunta a que la mujer fue estrangulada, aunque esto debe ser confirmado por la autopsia legal.

El director departamental de la Felcv, Jhon Bermúdez, informó que la madre de la víctima dio parte del hecho a las 16:00 de ayer, en dependencias de la EPI Sur.

Una llamada telefónica dio el primer indicio para seguir a una persona, el presunto asesino intentó darse a la fuga en un taxi. Personal de inteligencia lo interceptó por el templo Jaihuayco, pero Juás se percató de la presencia policial y nuevamente intenta escapar, relató Bermúdez.

Según un reporte policial preliminar, se conoce que el acusado tenía otra pareja, con la que convivía por las noches, por ello, minutos después, Marisol (31) fue aprehendida con fines investigativos.

“Yo no sé nada, él es padre de mi hijo”, manifestó la mujer, que también está siendo investigada por la Policía y Fiscalía.

De enero a la fecha, la Felcv, cuya sede está ubicada en la calle Baptista, registró seis feminicidios y un suicidio en todo el departamento.