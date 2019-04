Iván Tellería: “Hemos tenido que pedir una pausa a todos los sectores”

El alcalde suplente Iván Tellería, el segundo que asumió la conducción del municipio después que se desató la crisis por las denuncias de presunta corrupción en contra del alcalde electo José María Leyes, cumplió ayer 120 días en el cargo, luego de que fuese nombrado munícipe por el Concejo Municipal en reemplazo de Karen Suárez.

Al hacer un repaso de sus primeros meses de gestión habló sobre lo bueno y malo de esta nueva etapa en el municipio, que comenzó en la peor hora de los Demócratas por la detención de José maría Leyes por el caso Mochilas II, en el penal de San Antonio.

Dijo que está consciente de que es una autoridad suplente y que es muy fiscalizada,luego del caso Mochilas.

¿Qué es lo que más disfruta de ser Alcalde?

Lo lindo es cuando se entregan obras. Se ve la alegría de la gente y el progreso en la zona. También, estar en actos en los cuales participa la niñez, la juventud o se hace entrega de material (...). Después son reuniones y resolver temas. No soy alcalde electo, estoy consciente de ello. Mientras esté haré los mayores esfuerzos.

¿Con qué cosas complicadas se ha encontrado?

Primero, tenemos que adecuarnos a un POA que nosotros no hemos programado. Segundo, trabajar sobre compromisos que tampoco hemos firmado, pero que estamos afrontando con mucha hidalguía, porque tenemos que respaldar lo que hicieron las anteriores autoridades y adecuarnos a eso.

¿Cómo es su relación con los sectores sociales?

Hemos tenido que pedir pausas a todos los sectores y una tregua a los conflictos para buscar soluciones conjuntamente. La única forma de salir de esto es con el diálogo.

¿Qué le sorprendió de ser Alcalde de Cochabamba?

Lo que más me sorprende es que no tienes horario, no puedes programar una vida particular, porque tienes que estar atento a todo lo que ocurre en el municipio (...) Hay problemas internos que distraen y quitan el tiempo. Además de la fiscalización externa de la Contraloría y a la que debemos responder.

¿Cómo maneja la transparencia del municipio, luego de la red que se denunció?

Lo que estoy haciendo es trabajar con total apertura y transparencia. Se ha pedido que todas las instancias den amplia información, porque es un principio fundamental para la transparencia.

¿Cómo está su relación los Demócratas?

He tenido una relación muy amigable siempre. Pero ahora he dejado algo claro, el tiempo que estoy asumiendo voy a dejar de lado la política. Que el comité se encargue de ese aspecto.

¿Qué obras va a priorizar esta gestión?

Tendremos obras que no son de gran inversión, pero que causen impacto como la doble vía de la Oquendo, el corredor Quintanilla, el hospital del sur y el Cristo de la Concordia, agua y salud.

¿Qué hará en los casos de Ninoska Lazarte y Alex Contreras?

Vamos a actuar de forma clara y transparente. Si no han cumplido los requisitos, remitiremos a las instancias que correspondan y ahí ellos deben aclarar su situación.

“Hay problemas internos que distraen y quitan tiempo para trabajar por la ciudad”, Tellería.

ALCALDÍA MANTIENE APERSONAMIENTOS

El Concejo Municipal y las diferentes normativas exigen que la Alcaldía se presente como querellante en los diferentes procesos iniciados contra el alcalde electo José María Leyes.

Por el momento, el alcalde suplente Iván Tellería informó que se han apersonado y se encuentra dentro de los plazos para querellarse.