Khulluyo y Larati aceptan compartir el agua con los regantes

El perro de raza rottweiler (de nombre Satán), acusado de atacar y causar la muerte de Fernanda (5), no será eliminado, porque no es “agresivo” y permanecerá en custodia en el Centro de Zoonosis de... Ver más Zoonosis: No hay motivo para sacrificar a perro rottweiler

Pasaron 10 años y Alfonso Molina logró controlar la rabia y sus arranques, pero no la tristeza y la impotencia de saber que un asesino esté suelto. A pesar del tiempo no olvida cómo murió su hija,... Ver más A 10 años de la muerte de Daniela, su feminicida sigue desaparecido

Vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Don Bosco denuncian que el parque de la Costanera Sur (zona La Tamborada) no se abre desde su inauguración, en septiembre de 2017. Ver más Vecinos denuncian que el parque de la Costanera del Sur no se abre desde 2017