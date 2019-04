Felcc y Sedes decomisan medicinas sin registro sanitario en operativo en la Cancha

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba y la Sub Unidad de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes) decomisaron al menos 20 paquetes de medicinas en un operativo realizado a varias casetas en el popular mercado de la Cancha.

El director de la Felcc, Yuri Tapia, explicó que en la intervención se encontraron todo tipo de medicinas, desde pastillas contra la gripe, diclofenaco, entre otros. Algunos no tenían registro sanitario y otros tenían fechas pasadas o indicios de adulteración.

Las pericias de laboratorio y del Sedes determinarán si los remedios decomisados son falsificados y si pertenecen a la red desarticulada en Desaguadero la anterior semana.

Por su parte, la responsable de la Sub Unidad de Farmacias, Aleyda Camacho, explicó que el operativo no encontró resistencia y que los comerciantes colaboraron. Dijo que las intervenciones continuarán todos los días no solo en mercado, si no también en farmacias y otros comercios.

La funcionaria recordó que está prohibida la venta de medicinas en los mercados y dijo que pedirá a la Alcaldía que regule estos permisos.