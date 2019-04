Leyes: Al MAS le quedan meses de Gobierno, cuando se vayan vamos a reconstruir el país

El alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, tras salir hoy de la audiencia en la que volvieron a ratificar su detención preventiva en la cárcel de San Antonio por las irregularidades en caso Mochilas II, aseguró que el Gobierno del MAS desparecerá pronto y que cuando el presidente, Evo Morales, deje el poder se va a poder reconstruir el país.

“Hoy Bolivia tiene la oportunidad de liberarse, y estoy seguro que el pueblo boliviano y sobre todo el cochabambino va a estar a la altura del desafío que hoy tenemos. No hay miedo al MAS porque ya se van, les quedan unos meses de Gobierno y de ahí vamos a reconstruir el país, Cuando el MAS se vaya vamos a construir una justicia justa”, expresó el acalde.

Por otro lado, dijo que su detención y todas las imputaciones en su contra responden a una decisión del MAS para alejarlo de la política. Afirmó que continúa manteniendo liderazgo y que tiene respaldo de la ciudadanía de Cochabamba.

“Estas manillas que me ponen muestran el temor, el miedo que el Movimiento al Socialismo (MAS) me tiene. Ellos me encarcelan porque me temen, porque saben que les hemos ganado en las elecciones, porque saben que el pueblo me apoya, porque saben que les vamos a ganar en las próximas elecciones nacionales”, manifestó.

Tras el rechazo al pedido de cesación a la detención preventiva de Leyes, el fiscal de materia, Ricardo Arellano, explicó que la defensa del alcalde no presentó los argumentos necesarios para revocar la detención preventiva. Dijo también que los riesgos procesales de fuga se mantienen.

Sin embargo, Leyes dijo que no tiene temor “a la justicia del MAS” y que continuará “luchando para conseguir la libertad”. Reiteró que es “un preso político” del actual Gobierno.

“Le quiero pedir a Cochabamba que oren a Dios con todo su corazón, oren a Dios para que Dios elija un nuevo presidente para Bolivia. Dios nos va a dar un nuevo presidente próximamente, un nuevo presidente que repte al pueblo, que cumpla las leyes, que haga justicia”, agregó Leyes.

Por otro lado, dijo que no tiene restricciones para hablar con la prensa y que mañana bridará una conferencia desde la cárcel a las 10:00 para hablar “de muchas cosas”.

“No existe prohibición para que yo pueda comunicarme con los medios de comunicación, es un derecho que yo tengo. He pedido la autorización para hacer una conferencia larga, porque hay mucho que hablar y decir”, concluyó Leyes.

Finalmente, el abogado de Leyes, Humberto Trigo, explicó que ya solicitó al gobernador del penal el permiso para la conferencia de prensa que brindará Leyes.

“La ley faculta eso siempre que el interno lo pida por escrito, ya hemos presentado el memorial y lo único que tendrían que hacer los medios de comunicación es estar presentes para que se cumpla la ley”, dijo Trigo.

Leyes está recluido en San Antonio desde el 30 de noviembre de 2018 por el caso Mochilas II.