Álvarez entregará vertedero de Misicuni 8 meses después

La empresa Álvarez a cargo de la construcción de las obras complementarias de Misicuni, investigada además por la caída del puente en la avenida Independencia en 2015, prevé entregar los trabajos el 30 de noviembre, con ocho meses de retraso.

La empresa pone como justificación que la estabilización de taludes llevó más del tiempo previsto, según se constató ayer en una inspección al lugar con el asambleísta departamental, Mario Orellana.

De acuerdo con el contrato inscrito en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el 5 de septiembre de 2017 Álvarez se adjudicó la obra por 83 millones de bolivianos. El plazo para la construcción del vertedero y las pantallas atirantadas se fijó en 18 meses, es decir, hasta marzo de 2019. Sin embargo, debido a fallas geológicas que recién se detectaron el tiempo se extendió hasta junio, en primera instancia, pero ahora se habla de alargar la entrega hasta noviembre.

“Al escarbar se han encontrado algunos estratitos un poco debiluchos. Los expertos de Brasil vinieron y dieron recomendaciones para mejorar”, explicó el contratista de la empresa, Víctor Hugo Álvarez.

Por otro lado, el supervisor de la obra, Antón Ramírez, mencionó que si bien existe un avance aceptable “conforme al cronograma del proyecto”, que fue modificado en la fecha de entrega, cabe la posibilidad de que una vez más se amplíe el plazo, porque el vertedero tiene un progreso del 30 por ciento y las pantallas atirantadas de un 80 por ciento.

“La entrega era para el 30 de noviembre. Si el contratista incrementa recursos no veo necesario que se alargue hasta más de diciembre”, dijo Ramírez. Remarcó: “No podríamos alargarnos más por la época de lluvia. En caso de que no se pueda vaciar el embalse (en el vertedero) como no se hizo el año pasado, esto puede rebalsar”.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos, Gonzalo Maldonado, señaló durante la inspección que el costo de la obra puede incrementarse en un 10 por ciento, debido a algunos trabajos que se requieren para la estabilización del talud izquierdo.

“Pudimos verificar que en las pantallas atirantadas se avanzó un 80 por ciento. Se incrementó la cantidad que estaba prevista y eso significa costos adicionales que la ley le permite ampliar en el contrato”, dijo.

Orellana declaró que el avance de las obras complementarias de Misicuni es lento. Al respecto, el presidente de Misicuni, Jorge Alvarado, indicó que una nueva ampliación de plazo es inviable.

“No se les puede conceder ni un día más. Si no se termina el 30 de noviembre se rompe el contrato. Se puede incrementar el presupuesto, porque eso está dentro la ley, pero el plazo de más días, no”, enfatizó. El vertedero es vital para desfogar la represa y evitar que colapse.

MISICUNI ALCANZÓ EL 86% DE SU NIVEL

Según el presidente de Misicuni, Jorge Alvarado, el embalse de la represa alcanzó los 130 millones de metros cúbicos. Esto representa el 86 por ciento de la capacidad total de la presa, que es de 180.

Además, remarcó que el caudal del agua que ingresa es de 1.000 litros por segundo y se envía al Proyecto Hidroeléctrico Misicuni (PHM), 780 l/s.