Amputan un dedo a adolescente que sufrió accidente en el corredor Quintanilla

Un accidente a causa de un presunto descuido de los trabajadores en el corredor Quintanilla dejó a un adolescente de 14 años, A.C.I., con 30 días de impedimento y un dedo amputado, informó su madre, Karen Ibáñez.

Añadió que el hecho se debió a que una baranda metálica le cayó en la mano derecha y le produjo la pérdida de dos falanges del dedo anular.

"Cuándo estaban pasando por ahí (el corredor Quintanilla) estaba la baranda puesta y se le cayó sobre la mano, más bien su compañero le jaló porqué si no el daño iba a ser peor", dijo.

Siguió: "Tiene tres dedos necrosados ya le amputaron uno, el dedo anular. Ojalá los médicos puedan salvar los otros. Espero que la empresa se haga responsable aunque eso no le devolverá los dedos a mi hijo".

Al respecto el secretario de Obras Públicas de la alcaldía, Juan Terrazas dijo conocer el caso pero de manera "extraoficial", pero ya pidió que se haga una investigación sobre este caso.

"Tenemos que verificar, no sabemos si hubo el accidente. Pregunté a los trabajadores si conocían de algún accidente y ellos no saben. Por casualidad fui ayer a una inspección y un señor se me acercó y me mostró imágenes de su celular", dijo Terrazas.

Las obras del corredor Quintanilla están a cargo de la empresa Imesapi-POC por 97 millones de bolivianos, luego que la Alcaldía le adjudicó la obra en 2017.

Actualmente, hay varios frentes de trabajo en el lugar que tienen una señalización deficiente. Ni siquiera se diferencian adecuadamente el paso para vehículos y peatones.