Seis motociclistas perdieron la vida en accidentes en sólo tres meses

La Unidad Operativa de Tránsito de la Policía sólo en el primer trimestre de este año atendió 43 hechos de tránsito en motocicleta, en los cuales seis personas perdieron la vida y otras 41 resultaron heridas. Una de las principales causas de estos accidentes es la imprudencia de los conductores.

En relación a los datos del 2018 los casos tuvieron un incremento, debido a que en el mismo periodo se registró 39 hechos, pero se registraron ocho muertos y 45 heridos.

El director departamental de Tránsito de la Policía, Johnny Corrales, informó que la mayoría de estos hechos fueron a consecuencia de la imprudencia de los que conducían moto, por ello y teniendo en cuenta los datos esta institución inició una campaña agresiva de concienciación.

“Estamos intensificando los controles sobre todo del uso de casco de seguridad, inspección técnica, documentos y que el motorizado tenga SOAT”, explicó.

Cinta reflectora

Corrales dijo que como iniciativa de esta unidad policial se está implementando una nueva medida de seguridad, el uso de una cinta reflectora para que el conductor de la motocicleta sea distinguido a una distancia considerable por las personas que manejan otros vehículos.

“La semana pasada obsequiamos estas cintas a los conductores que cumplían con todos los requerimientos de tránsito, pero deseamos que esta cinta sea usada por todas las personas que conducen motocicletas, para que las cifras de accidentes, muertes y heridos disminuyan”, manifestó.

30 casos en un operativo

Sólo en un operativo los policías de Tránsito detectaron a 30 ciudadanos extranjeros que manejaban moto sin placa, licencia de conducir ni el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

“Recibimos denuncias de vecinos. Los extranjeros conducen a gran velocidad, no respetan las normas de vialidad poniendo en peligro la vida de los transeúntes”, señaló Corrales.

Pese a las diferentes campañas de concientización realizada por las entidades competentes, gran parte de los conductores opta por no usar el casco de seguridad, además de circular por sectores que no están permitidos.

Corrales resaltó que existe una cantidad significativa de conductores que no portan licencia. “Un motociclista debe circular por el lado derecho de la vía, no por el medio y tampoco en doble fila, cometiendo estas infracciones ponen en riesgo su vida y la de su acompañante. Vemos que algunos portan el casco de seguridad, pero mal, esta colgado en el manubrio de la moto o en la mano, mas no está en la cabeza”, advirtió.