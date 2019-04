Niña atacada por canes viaja a EEUU

La adolescente de 13 años que fue atacada por perros en Sacaba, R. L. G., y su padre, Basilio López, viajaron ayer a Boston (Estados Unidos) para que la joven sea internada en un hospital especializado en cirugía ortopédica y reconstructiva. Esto fue posible gracias a la colaboración de la fundación Healthy and Happy Kids, presidida por la boliviana Claudia Tolay.

“Estoy un poco nerviosa porque nunca he viajado en avión. Me da gusto que me estén ayudando, gracias a todos. Mis compañeros de colegio (Carlos Villegas) me enviaron mensajes deseando que me mejore y también aportaron dinero para apoyarme”, dijo la adolescente.

Antes de ingresar a preembarque del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, el padre de la menor agradeció a todas las personas que gestionaron el apoyo de la fundación.

“Sé que de allá mi hijita volverá sanita, como estaba antes de que la ataquen los perros. Estaré siempre agradecido con la doctora Tolay. Espero que aquellas personas que tienen sus perros agresivos los cuiden”, dijo.

Según Mariana Correa, voluntaria de la fundación Healthy and Happy Kids, esta organización cubre con todos los gastos que necesita la familia de R. L. G. para realizar el viaje y el tratamiento.

Atención especializada

Uno de los brazos de la adolescente quedó afectado por las mordeduras de los dos perros que la atacaron cuando fue a dejar a sus hermanos menores al kínder. Pese a la atención médica que recibió en Cochabamba, R. L. G. requiere atención especializada.

“Mañana (hoy) ella va a iniciar la valoración médica y clínica. A partir de aquello se va a saber el tratamiento que va a recibir. Por el momento, se la ve estable, pero luego de la evaluación que hagan en Estados Unidos se va a saber la condición real que ella tiene”, dijo la voluntaria de la fundación Healthy and Happy Kids.

Correa hizo algunas observaciones a la Ley 553 de Regulación de Tenencia de Perros Peligrosos, porque no se estaría cumpliendo el artículo 270 del Código Penal que fue añadido a la normativa para sancionar a los dueños de canes que generen daños a terceros por el descuido de sus propietarios.

La menor llegó hasta el aeropuerto junto a sus familiares y también a algunos compañeros de su colegio.

“Deseo que tenga un buen viaje y que vuelva pronto curada. En el colegio todos la extrañamos mucho. Ella se llevaba bien con los compañeros y los profesores”, dijo Brayan Quiroz, compañero de la menor.