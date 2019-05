Sacaba guarda equipos para quirófanos desde hace 7 años

Un importante lote de equipos médicos para los quirófanos del hospital México de Sacaba permanece en almacenes desde hace siete años, según denunciaron ayer dirigentes médicos y el concejal Herlan Ramírez. En tanto, la Alcaldía asegura que necesita mejorar los ambientes para instalar las máquinas.

El concejal lamentó que los recursos de los sacabeños no estén beneficiando a la población y que los pacientes tengan que ser derivados o al Salomón Klein o al Viedma.

“Se compraron equipos para que funcionen dos quirófanos en el hospital, que es de segundo nivel, pero lastimosamente estos equipos hasta la fecha no funcionan, están guardados o archivados. Iniciaremos acciones legales contra el Alcalde y todos los responsables”, anunció.

De la misma manera, uno de los representantes del Sindicato de Ramas Médicas de Salud, (Sirmes) Sacaba, David Orellana, manifestó que estos equipos fueron adquiridos entre 2012 y 2015, pero hasta la fecha no se usan. Añadió que la inversión de estos artículos supera los 1,5 millones de bolivianos.

Según Ramírez y Orellana, esta denuncia se la realiza desde el año pasado junto al secretario de Sirmes-Sacaba, Marco Vargas, quien recientemente fue transferido al hospital de Tiquipaya, aparentemente, “en represalia a las denuncias que hizo junto a los concejales de oposición”.

“Como represión a las denuncias de estas irregularidades el médico que ha coadyuvado ha sido removido de su cargo y enviado a Tiquipaya”, dijo Ramírez.

Alcaldía

Por otro lado, el director administrativo de Salud de la Alcaldía, Osvaldo López, informó que para poner estos aparatos en funcionamiento se requiriere mejorar el quirófano (trabajo que ya se están haciendo y está en la etapa final) y, además, equipos de oxígeno (aire y vacío) que ya están en proceso de contratación.

“Estamos en la última etapa para hacer funcionar estos equipos. Requeríamos blindar el quirófano y ya lo hicimos. Aproximadamente en un mes podrían funcionar los equipos”, dijo López.

DATOS

Equipos almacenados en el hospital de Sacaba.Los equipos sin uso en el hospital México son un colposcopio, un Arco en “C”, calefones a gas y una cabina de bioseguridad.

Arco en “C” fue adquirido en 2015 para el quirófano. Según en concejal Herlan Ramírez el Arco en “C” es el equipo más caro, porque vale 1,2 millones de bolivianos

Sirmes Sacaba anuncia movilizaciones. David Orellana, representante del Sirmes en Sacaba, dijo que este sector rechaza el cambio de Marco Vargas.

DECLARACIONES

"Dicen que van a hacer funcionar el quirófano en un mes, no creo que lo hagan porque no es tan fácil equipar un quirófano. Hay equipos que están desde el 2013 que según algunos especialistas ya están quedando obsoletos". David Orellana. Representante del Sirmes.

"Nos llama la atención que este equipo (Arco en C), que ha sido comprado en 2015, hasta la fecha no funcione. Son cuatro años que no se le da el uso para el cual se ha comprado. No es posible que se inviertan así los recursos". Herlan Ramírez. Concejal demócrata.