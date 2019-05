Alcaldes dicen que botaderos no son observados por el Ministerio

El presidente del Concejo de Tiquipaya, José Sánchez, afirma que las concejalas huelguistas no asisten a las sesiones y no cumplen sus funciones Ver más El Concejo de Tiquipaya dice que los huelguistas no cumplen sus funciones

La Fiscalía de Cochabamba informó que el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia las Mujeres de la Estación Policial del Sur (EPI SUR) Ver más La Fiscalía imputa a padrastro por violación a una adolescente

El colorido cielo del alba en el trópico de Cochabamba sorprende siempre que las condiciones meteorológicas permiten al sol pintar, en el horizonte un cuadro único y efímero Ver más Crepúsculo tropical