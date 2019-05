Alcaldía socializa ley para reducir la contaminación

El proyecto de Forestación, Reforestación y Manejo Integral de Bosques logró producir 1,5 millones de plantines en su primer año de implementación Ver más En su primer año, proyecto produce 1,5 millones de plantines

El presidente del Concejo de Tiquipaya, José Sánchez, afirma que las concejalas huelguistas no asisten a las sesiones y no cumplen sus funciones Ver más El Concejo de Tiquipaya dice que los huelguistas no cumplen sus funciones

La Fiscalía de Cochabamba informó que el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia las Mujeres de la Estación Policial del Sur (EPI SUR) Ver más La Fiscalía imputa a padrastro por violación a una adolescente