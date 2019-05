Dos normativas obligan a Ministerio a ver botaderos

Dos normativas, la Constitución Política del Estado y la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, obligan al Ministerio de Medio Ambiente a ocuparse de los botaderos, incluidos los del trópico que echan sus residuos cerca de los ríos.

Aunque el Ministerio de Medio Ambiente manifestó que no se ocupa de controlar los botaderos al responder un cuestionario de Los Tiempos, según los artículos 39 y 43 de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos tiene la facultad para intervenir.

La normativa señala que “es responsabilidad del nivel central del Estado regular la implementación de la gestión integral de residuos sólidos”.

Asimismo, establece que “todos los niveles de Gobierno tienen facultades de inspección y vigilancia sobre todas las actividades productivas e instalaciones para la gestión de residuos”.

En el cuestionario, el director nacional de Residuos Sólidos del Ministerio, Luis Arratia, dijo: “De acuerdo con la Ley 755, la entidad encargada de monitorear y seguir los problemas de contaminación originados por la gestión inadecuada de los residuos e imponer sanciones es la Gobernación”.

Sin embargo, el artículo 299 de la Constitución Política del Estado incluye como competencias del Gobierno central “la administración de residuos hidráulicos y energéticos, así como el manejo de residuos industriales y tóxicos”.

Ante esta situación, el senador Arturo Murillo, amparado en las dos normativas, pidió la intervención de la Gobernación y el Ministerio en el botadero de Shinahota, que hace un año recibió una orden para parar el daño ambiental.

Las malas condiciones de este botadero quedaron en evidencia durante una inspección de caminos realizada por el senador el 14 de mayo.

“Estamos pidiendo que se haga un control y hemos denunciado el daño ambiental a la Gobernación”, declaró.

Luego explicó: “Aquí hay dos responsables, primero, la Gobernación y también el Ministerio”.

Murillo cuestionó que esta cartera de Estado no quiera ocuparse de los botaderos: “Cómo no va tener tuición, cuál es la razón de ser del Ministerio, está para controlar a los demás. En La Paz ha podido intervenir (en Alpacoma) y en Cochabamba no va a poder hacerlo (en el trópico)”.

“El Gobernador no dice nada. Hace un año sabían que estaban incumpliendo”. Arturo Murillo.

MEDIO AMBIENTE SOLICITA DESCARGOS

El director de Medio Ambiente de la Gobernación, Elmer Ortuño, informó que la siguiente semana la Alcaldía de Shinahota presentará sus descargos y análisis de agua del río afectado por el vertedero.

La Dirección de Medio Ambiente prevé reunirse con las alcaldías de la Mancomunidad del Trópico para gestionar la adecuación de los botaderos.