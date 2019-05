Padilla sobre mochilas: “Voy a asumir mi responsabilidad; ninguna otra”

El amigo y hombre de confianza del alcalde José María Leyes, José Miguel Padilla, afirmó ayer en una audiencia cautelar por el caso Mochilas II en el Juzgado Anticorrupción que “asumirá su responsabilidad, pero no dejará que le endilguen ninguna otra”.

Padilla, quien salió del país en abril de 2018 luego de que se destapara la compra irregular de mochilas y retornó en junio para someterse al proceso, declaró que sólo cumplió órdenes del Alcalde.

Explicó que José María Leyes le encargó que se ocupara de “algunas licitaciones”, entre ellas la de material escolar para que no haya retraso, cuando trabajaba como coordinador general del municipio.

El exfuncionario contó su versión sobre la compra de las mochilas durante la audiencia cautelar en la que la Fiscalía pidió su detención preventiva por los riesgos de fuga y obstaculización.

El Juzgado Anticorrupción rechazó la solicitud y ratificó la detención domiciliaria de Padilla, porque ha demostrado una actitud de cooperación con la investigación.

Aunque el procesado no desvirtuó los riesgos de fuga y obstaculización porque no acreditó trabajo, se podrá defender en libertad de los casos Mochilas I por la adjudicación de 2017 y Mochilas II por la compra de 2016.

La Fiscalía

El Ministerio Público considera que Padilla tuvo injerencia en la compra de las mochilas a fines de 2016, porque contactó al proveedor: la Asociación Accidental del Norte, representada por los esposos María René Ramírez y Juan de Dios Morales, que se adjudicó la provisión de los lotes 1 y 2 del material escolar por 12 millones de bolivianos.

El representante del Ministerio Público aseveró que los proveedores compraron las mochilas con anticipación en China, porque sabían que iban a ganar la licitación.

“Se puede establecer, por póliza de importación, que las mochilas se compraron tres días antes a la publicación, el 23 de noviembre de 2016, cuando la licitación salió el 26 de noviembre”, dijo uno de los fiscales que indaga el caso.

La Fiscalía está convencida de que la adjudicación de las mochilas fue direccionada, porque además el responsable del Proceso de Contratación (RPC), Diego Moreno, anuló la primera licitación debido a que la correa de la mochila que los empresarios presentaron no coincidía con las especificaciones.

Recién en la segunda licitación se enmendó este detalle y se adjudicó a la Asociación del Norte, la única empresa que se presentó al proceso en 2016.

En esta segunda convocatoria, Padilla habría entregado a los responsables de la Unidad Solicitante, Óscar Bascopé y Cristian Siles, una mochila para que los requisitos se ajustaran exactamente a sus características. Por eso creen que la adjudicación fue un proceso simulado.

Padilla manifestó que sólo cumplió órdenes del Alcalde. En tanto, Diego Moreno continúa prófugo y es procesado en rebeldía.

El abogado de la defensa, Alberto Barbosa, señaló que no están de acuerdo con la tipificación provisional de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes que pesan contra Padilla, por lo que pedirán que se revisen antes de la acusación.

“No me voy a escapar, me voy a someter a la investigación, he nacido en Cochabamba”, Padilla

DATOS

Adjudicación para la Asociación del Norte. La Alcaldía de Cochabamba adjudicó las mochilas escolares de 2017 a la Asociación Accidental del Norte.

Alcalde Leyes, con detención preventiva. El alcalde José María Leyes está detenido por el caso Mochilas II desde de 2018.

Sarcasmo sobre el lugar de nacimiento de Padilla. La audiencia estuvo marcada por el sarcasmo de la Fiscalía por el origen cochabambino de Padilla, que éste usó para desvirtuar el riesgo de fuga.