Entel: Auditoría revela irregularidades por más de Bs 4,4 millones en contratación de Movibox

Una auditoría especial realizada al proceso de contratación de la empresa Movibox Bolivia SRL para el servicio de transporte por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) por más de 4,4 millones de bolivianos, revela irregularidades y establece indicios de responsabilidad en contra de algunos funcionarios de la estatal.

La auditoría especial al proceso de contratación realizado por la empresa Entel S.A en la modalidad de selección de proveedores No 08/201 revisa el cumplimiento del contrato privado 101234 del 23 de septiembre de 2015 y pagos realizados a la empresa Movibox.

"Como resultado de la revisión y evaluación realizadas al proceso de auditoría de referencia se establecieron indicios de responsabilidad en contra de empleados de Entel S.A", señala el informe de auditoría.

También se identificó la falta de reposición de más de 552 mil bolivianos por parte de la contratada por extravío de tarjetas Hola Prepago por ausencia del seguro de transporte contra todo riesgo, requisito que se habría omitido en dicho contrato con la estatal de telecomunicaciones.

Se quiso conocer la versión de Entel, pero se informó que el gerente General, Óscar Coca, se encuentra de viaje, y que cualquier entrevista podría concretarse la próxima semana.

En la elaboración del contrato privado se evidenció que no se consideraron disposiciones internas y se halló la falta de presentación del seguro de transporte contra todo riesgo por parte de la empresa Movibox Bolivia SRL, el incumplimiento de la carta de adjudicación y documento referencial para la selección de proveedores Bo 08/2015 de servicio de transporte a nivel nacional.

También se observó que el contrato privado no contempló cláusulas de seguridad respecto al seguro de transporte y presenta inconsistencias sustanciales, como la ausencia a términos del contrato privado y la propuesta económica con ajuste de precios por parte de la empresa Movibox.

Extravío de tarjetas Hola Prepago

El Seguro de Transporte contra todo Riesgo tenía por objeto el resguardo del patrimonio de Entel, sin embargo ante la no incorporación de este seguro en la cláusula novena del contrato privado No 101234 (...) expone a riesgos y contingencias cuyo efecto e impacto se traduce en perjuicio patrimonial por no tener reposición inmediata y garantizada de los bienes siniestrado.

"Dentro de la relación entre Movibox Bolivia SRL y Entel SA emergente del contrato 101234 se generó el extravío de cuatro cajas de tarjetas Hola prepago cuyo valor comercial asciende a más de 552 mil bolivianos, sin que hasta la fecha del informe exista reposición de ese monto", señala el informe de auditoría.

Proceso de contratación

El informe de auditoría fue elaborado por la sub Gerente de Inspectoría Empresarial y Auditoría de Entel, Filomena Ingala junto con los profesionales Mónica Miranda y Freddy Lahore. El trabajo se basó en información interna como la estructura organizacional, proceso de contratación, el contrato privado en cuestión, órdenes de pago, certificados de control de calidad y evaluación de proveedores, entre otros.

Movibox Bolivia SRL representada legalmente por JACh con número de matrícula de comercio 00107288 y NIT 1003349023, de acuerdo a los antecedentes del proceso de contratación llevado por Entel bajo la modalidad selección de proveedores 08/2015 de servicio de transporte a nivel nacional fue contratada de acuerdo a una relación de hechos.

El 26 de junio de 2015 el subgerente de Servicios Generales y Almacenes, W.A. solicita la autorización para el inicio de un segundo proceso de contratación para dos empresas de transporte, la misma que fue autorizada por Gerencia General mediante hoja de ruta No 1313 del 26 de junio de 2015.

El subgerente de Presupuestos, R.G señala que "debido a que la solicitud corresponde a la gestión 2015 y en vista que es un gasto recurrente de todos los años, se emite la certificación presupuestaria total para los gastos por servicio de transporte con un importe neto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de más de Bs 4,4 millones".

Una vez aprobado el cronograma de contratación presentaron sus propuestas las empresas Movibox Bolivia SRL, Lequisitrans SRL y Nickmove SRL.

De la verificación de documentos administrativos, el abogado J.V de la Subgerencia de Contratos mediante informe ALC-185/2015 del 3 de agosto de 2015 concluye con un informe.

"Es posible admitir que se encuentran legalmente habilitadas solamente dos empresas y que corresponden a las empresa Movibox Bolivia SRL y Nickmove SRL, mientras que la empresa Servicios Logísticos de Transporte Lequistrans SRL no cumple con la presentación de su NIT vigente por lo que es inhabilitada y no participa del presente proceso", señala el documento.

Como resultado de las evaluaciones técnica y económica se emite el informe final AFA 574/2015 del 28 de agosto de 2015 firmado por MMC, Jefe de Logística; SOA, profesional de Logística; AC, profesional de Adquisiciones y WEO, subgerente de Adquisiciones.

En el informe final se recomienda: "a la gerencia general la selección de la empresa Movibox Bolivia SRL y desestimar la oferta de Nickmovie SRL por estar con altos precios y superiores a los referenciales de Entel S.A".

Los mismos profesionales señalan que la "empresa Movibox Bolivia SRL estará habilitada para la asignación de futuros requerimientos de servicios de transporte. "Asimismo se solicita la autorización para la elaboración del contrato correspondiente".

Emergente de todos los informes, mediante nota GG-892/2015 del 4 de septiembre de 2015 firmada por el gerente General de Entel, Óscar Coca se comunica la adjudicación del proceso de contratación a la empresa Movibox Bolivia SRL.

Como resultado del proceso de contratación de referencia se suscribe el contrato No 101234 del 23 de septiembre de 2015 suscrito por el gerente nacional de clientes, Juan Américo Gemio; el gerente nacional de Proyectos, Sócrates Emilio Evia y el abogado de la Subgerencia Jurídica, Gestión y Relaciones Empresariales, Bruce Rojas y Jhonny Aguilar, además del representante legal de Movibox.

La cláusula cuarta señala que el contrato tiene por objeto la prestación del "Servicio de transporte a nivel nacional", en la que el proveedor se obliga a suministrar a Entel su oferta técnica, económica y demás documentos integrantes de este contrato.

El precio establecido para la prestación de los servicios objeto del presente contrato es conforme a la mejora de oferta económica del proveedor pudiendo Entel disponer de los servicios a simple requerimiento.

El proveedor cumplirá con el objeto del presente contrato por el periodo de dos años computables a partir de la suscripción del contrato, mientras que el proveedor deberá realizar las entregas de acuerdo a lo requerido por Entel a nivel nacional, rural e interdepartamental.