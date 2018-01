Carlos Manuel Guamán: “Alimentamos el corazón de personas mayores”

Carlos Manuel Guamán es un joven nacido en Santa Cruz y que en 2015 logró el segundo lugar del premio Yuzz San Cugat de España por su aplicación para trabajar con personas mayores.

Dos años después, ganó el primer premio y más reconocimientos. Al final, decidió quedarse en ese país y abrir allí su propia empresa. En entrevista por Internet, narra su experiencia.

- En 2015, lograste el segundo lugar de los premios de emprendimiento Yuzz San Cugat de España, ¿en qué consistía tu proyecto?

- Todo empezó como una idea en un trozo papel. Se eligieron los 20 mejores proyectos de la ciudad y se formó a los seleccionados durante seis meses para ejecutar los proyectos. Por tanto fue como un Máster de emprendimiento totalmente gratuito y con mentores de primerísimo nivel. Gracias a este premio pudimos hacer realidad la idea de ayudar a para combatir la soledad de las personas mayores.

- ¿Crees que ese proyecto pueda aplicarse en Bolivia?

- Nuestra plataforma está creada bajo un modelo escalable. Podríamos montarlo en cualquier país. Evidentemente cada región tiene características propias, pero tarde o temprano en Bolivia se deberán tomar medidas para mejorar la vida de los mayores.

- ¿Los otros premios?

- Fuimos finalistas en TEDXBarcelona, Ship2B Challenge o OuiShare Awards, pero el más importante fue el primer premio de emprendimiento del Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) Be Business. Es muy útil para validar tu negocio.

- Creaste tu propia empresa en España, ¿cómo se llama y a qué se dedica?

- La empresa se llama Yeyehelp. Es una plataforma de economía colaborativa que ofrece servicios exclusivamente a seniors y personas mayores. Lo que hacemos es poner en contacto personas que quieran trabajar para solucionar problemas cotidianos de personas mayores y sus familias (salud, alimentación, viajes, asistencia personal, etc.). Somos una comunidad donde las personas (yeyehelpers) pueden anunciar sus servicios en nuestra web. Evaluamos a cada candidato, y los clientes pueden elegir soluciones a sus problemas, por precio y proximidad. Muchos nos preguntan si cuidamos personas mayores. Yo siempre les respondo que alimentamos el corazón. Empresas de cuidadores hay muchas en España, pero empresas como la nuestra que se dediquen a hacer compañía se ven sólo en asociaciones, etc.

- ¿Algún proyecto de hacer lo mismo en este país?

- Está sobre la mesa poder aterrizar en Bolivia. No nos cerramos a inversores que quieran ser la primera plataforma de economía colaborativa de Bolivia, ya sea en formato de atención y acompañamiento a personas mayores o personas con diversidad funcional (no videntes, movilidad reducida, etc.) u otra variante. Sería la primera empresa de este genero en el país.

- Después de conocer el mercado europeo, ¿cómo ves el futuro del emprendedurismo en Bolivia?

- He perdido un poco el contacto con el mundo empresarial boliviano, pero sigo a algunas alcaldías, como la de La Paz. Veo que hay más inversión pública en fomentar el emprendimiento y crear un ecosistema potente. Son acciones extraordinarias, sobre todo cuando nuestros jóvenes se dedican o aspiran a trabajar en banca, dar un pelotazo en una petrolera o dedicarse a ser comerciantes. Estas actividades están muy bien, pero son más de una economía de los 80, algo desfasado. Para que dejar de ser un país de materia prima, debemos fomentar la ciencia, tecnología I+D, emprendimiento, necesitamos que la gente genere y cree conocimiento.

- ¿Cómo ves al emprendedor boliviano?

- Nos hace falta más autoestima. Tenemos que dejar de pensar que lo de afuera es mejor. Cuando llegué a España, me sentía pequeño y débil, pero aprendí a quererme más y confiar en mí.

EL PROTAGONISTA

Carlos Manuel guamán

Nacimiento: Santa Cruz, 1984

Lugar: Bolivia

Residencia: Vive en España desde finales de 2008, adonde fue a estudiar un Máster en Multimedia. Según relata el protagonista, se sintió tan cómodo y le gustó tanto la forma de vida en ese país, que decidió quedarse a vivir allí.

Distinciones: Segundo lugar en Yuzz San Cugat, finalista en varios concursos, como TEDXBarcelona, Ship2B Challenge o OuiShare Awards, y primer lugar en unos premios de emprendimiento organizados por el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) Be Business.

Yeyehelp, portal intergeneracional

Yeyehelp.com es la primera plataforma colaborativa que pone en contacto a personas de diferentes edades para solucionar problemas cotidianos: salud, viajes, educación, tecnología, etc.

Nace con la idea de que personas en paro, estudiantes y otros, puedan ofrecer sus habilidades y talento para solucionar problemas de los Silver Surfers (personas mayores).