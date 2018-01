Transporte de carga determina paro indefinido desde el lunes en rechazo al Código Penal

Pese al pedido del presidente Evo Morales de derogación del artículo 137, la Cámara Boliviana de Transporte de Carga Nacional e Internacional determinó ingresar en un paro indefinido desde el próximo lunes, pidiendo la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal.

El presidente de la organización, Gonzalo Baldivieso, pidió a las empresas importadoras y oleaginosas tomar recaudos. "No descartamos los bloqueos, no vamos a salir a trabajar por eso estamos pidiendo a las empresas que no despachen", dijo en conferencia de prensa en Cochabamba.

El miércoles el Comité Ejecutivo de Autotransporte Pesado Nacional e Internacional resolvió dar al Gobierno un plazo hasta hoy, para la abrogación del Código Penal.

Baldivieso señaló que los transportistas consideran que los artículos 137, 205, 157, 174 afectan al sector y por lo tanto, no pueden entrar en vigencia. "No se puede eliminar un solo artículo, por eso pedimos que se abrogue toda la ley".

Más de 27 mil movilidades suspenderán sus funciones.

El artículo 137 del nuevo Código Penal incrementa las sanciones por homicidio culposo con medio de transporte entre ellos la sanción con 2 a 4 años de cárcel a la persona que mate a otra por impericia, inobservancia de reglamentos, imprudencia y/o negligencia.

El dirigente invitó a otros sectores protestantes a sumarse a la medida.