Karina Madueño: “Los líderes son valorados por ser generadores de valor agregado”

Karina Madueño es una experta en liderazgo, coach de vida, autora y emprendedora que viene capacitando en liderazgo y empoderamiento femenino en programas de desarrollo personal y empresarial en diferentes países.

La especialista habló con Los Tiempos sobre la importancia del liderazgo y su experiencia sobre el tema a partir de los cursos que imparte.

- ¿Cuál es la importancia de impulsar los liderazgos en el desarrollo de los emprendimientos?

- Cada día se presentan nuevos emprendedores y nuevas ideas de negocio; sin embargo, ser emprendedor no es suficiente, para lograr el éxito es necesario aprender herramientas de liderazgo para direccionar un negocio u empresa de la manera adecuada, guiar a su equipo hacia su visión, logro de objetivos y todo lo que demanda su crecimiento.

El liderazgo es importante desde antes que nazca la empresa, ya que el líder es como el capitán del barco, y su papel es fundamental, es ser gestor, quien dirige al equipo. Los entrenamientos que dicto enseñan a sacar el líder que hay en cada uno de nosotros, a reconocer nuestro potencial, utilizarlo a nuestro favor hacia el logro de nuestros objetivos, a construir un liderazgo positivo, trabajando en el ser, para después hacer y luego tener.

- ¿Por qué son fundamentales estos cursos para las organizaciones no empresariales?

- El liderazgo en todas las organizaciones es de vital importancia, hoy en día se busca desarrollar un liderazgo positivo en todos los integrantes fundamentado en valores, principios y creencias que ayuden al crecimiento del grupo. Las personas con habilidades de liderazgo son valorados por ser impulsores y generadores de valor agregado.

Los cursos inician trabajando en nuestro ser, nos conectan con nuestra esencia y nuestro amor propio, recuperan la confianza en nosotros mismos, aumentar nuestra seguridad, nuestro poder interior; resignifican nuestra historia, aprendemos a escuchar nuestra propia voz (…)a potenciar nuestras habilidades, reconocer nuestro papel actual y volvernos personas empoderadas, entendiendo que lo que damos es lo que regresará a nuestra vida, despertando la conciencia de la contribución y servicio.

Detrás de un gran equipo, está siempre un gran liderazgo, un buen líder crea sinergia y puede guiar mucho mejor grupo.

- ¿Se nace con vocación de líder o uno puede hacerse líder?

- Para todo aquél que desee triunfar en su vida a nivel personal y profesional es necesario desarrollar habilidades de liderazgo, convertirnos en líderes de nuestra propia vida nos garantiza el éxito, trabajar en potenciarnos, en crecer y alimentarnos en mente, cuerpo y espíritu, reconocer nuestra fuerza interior sabiendo que somos capaces de salir adelante ante cualquier desafío (…) ¿Si nace o se hace? Muchas personas nacen con características de la personalidad que facilitan el liderazgo, sin embargo, es necesario el entrenamiento para potenciar estas habilidades.

El verdadero liderazgo se da en la práctica, cuando nos toca asumir un rol de responsabilidad y desde ese lugar debemos tomar decisiones importantes (…). Es ahí donde se demuestra el liderazgo y para ese momento tenemos que estar preparados.

- En su experiencia, ¿ha podido notar diferencias en el ejercicio de liderazgos?

- “Todos somos lideres potenciales”, no existe la ausencia de liderazgo. Nuestra tarea está en sacar a relucir ese líder que todos tenemos dentro y entrenarnos en función a ello. Liderazgo es la capacidad que todos tenemos para dirigir nuestra propia vida con responsabilidad y compromiso. El líder reconoce todo su potencial, se pone metas, decide, planifica y actúa en consecuencia de ello para que su vida transcurra por el camino que el mismo se ha trazado.

Liderazgo es la fuerza interna que todos tenemos, que nos lleva a superarnos, que nos impulsa a salir adelante, que nos mueve a realizar nuestros objetivos, que nos lleva a decidir, a asumir desafíos, a elegir, a plantarnos firmes ante la adversidad.

Todos somos capaces de liderar, todos tenemos la capacidad de hacer que las cosas cambien, todo empieza cuando uno lo decide y da el primer paso.

- ¿Cuál es el gran enemigo del liderazgo positivo?

- Es la queja, el negativismo y el conformismo. Estas formas de ser convierten a las personas en víctimas de sí mismos actuando de forma pasiva ante la vida. Por el contrario, los líderes son protagonistas de su historia, son propositivos, viven entusiastas con ideas de progreso y bienestar, son agentes de cambio, no están esperando que nadie le cambie sus vidas, viven con un propósito, cumplen consigo mismos, no se ponen excusas ni pretextos, saben que como víctimas no llegarán a ningún lado ni dando vueltas echándole la culpa a los demás por sus fracasos. Los líderes convierten los fracasos en aprendizaje, toman las riendas y saben que tienen dentro de sí toda la fuerza para lograr y construir su propio porvenir.

- ¿Qué se necesita para ser líder?

- Es necesario salir de tu zona de confort y entrar en la zona de aprendizaje, incluso ir más allá, desafiándote a ti mismo con actitud proactiva hacia un cambio positivo, podrás darte cuenta de todo el potencial que tienes dentro de ti para hacer frente a los desafíos.

La mayoría de veces no salimos de la zona de confort por el miedo al rechazo o al qué dirán.

- ¿Cómo inició en el camino del liderazgo?

- Para ejercer un buen liderazgo es necesario empezar haciendo un análisis de cada área de nuestra vida: espiritual, familiar, laboral, económico, social, etc., preguntarnos ¿qué cambios positivos puedo hacer, que esté a mi alcance y que dependa de mí para lograrlos?

COACH DE LIDERAZGO

Karina Madueño tiene como misión ayudar a las personas a conectarse con su propósito de vida y su líder interior, brindándoles herramientas de liderazgo y coaching para el logro de sus objetivos.

Su vida —señala la experta— ha sido una constante búsqueda de crecimiento personal y está convencida de que la transformación se produce cuando empezamos a entrenarnos de forma integral: mente, cuerpo y espíritu.

LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO

Madueño es capacitadora en programas de desarrollo personal y empresarial, colabora como especialista en segmentos de motivación y superación en medios de prensa, televisión y radio, es docente del centro de capacitación en liderazgo en Buenos Aires, Argentina.

Dirige “Lidera mujer” con talleres presenciales y cursos online de “liderazgo, emprendimiento y empoderamiento femenino”. Es también docente en managementbyclick en el Centro de entrenamiento para ejecutivos y empresarios D.F. México, copropietaria de Event Planner coach en Argentina.