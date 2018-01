Tercera licitación para certificar reservas de gas se cierra este 24

El miércoles 24 de enero se abrirán de los sobres de la nueva licitación internacional para la certificación y cuantificación de reservas hidrocarburíferas de Bolivia lanzada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el 24 de diciembre de 2017.

Las dos anteriores convocatorias fueron declaradas desiertas debido a que las empresas proponentes no cumplieron con las especificaciones en los documentos presentados. De volver a fracasar la adjudicación, permitiría la contratación directa de una empresa internacional por parte de la estatal petrolera, YPFB.

Esta tercera licitación se lanzó el 24 de diciembre y se publicó después en la web institucional de Yacimientos. El plazo para presentar propuestas es de un mes, concluyendo el 24 de enero. La reunión de aclaración se ha fijado para el 9 de enero, fecha hasta la que los proponentes interesados en adjudicarse la licitación debían plantear sus dudas y completar sus propuestas, según la convocatoria publicada en la página web.

El 9 de febrero se conocerían los resultados del proceso de contratación, salvo que se declare desierta por defectos en la presentación de propuestas por parte de las empresas interesadas. En ese caso, se podría declarar desierta ese mismo día, como ha pasado en las dos convocatorias anteriores.

En las dos ocasiones en que se ha declarado desierta la licitación, si bien se presentaron importantes empresas interesadas, los documentos presentados no cumplieron con las especificaciones.

Interesadas

En la segunda licitación se presentaron las empresas: Gaffney Cline y Asociados, Ryder Scott, Miller And Lents Ltd, Netherland Sewell & Asocciates Inc, BeicipFranlab, Company Lp, Sproule International Limited, Asociacion Accidental 3d-Geo Pty Ltd & Risc OperationsPty Ltd y J@R Consultora.

En la primera licitación se presentaron: Netherland, Sewell y Asociados; Miller y Lents LTD; Beicip Franlab; Sproule International Limited; Gaffney, Cline y Asociados; FDC de Argentina SRL.

TRABAJO RELEVANTE PARA EL PAÍS

El valor de la certificación es la credibilidad a nivel internacional que ofrece el procedimiento, a pesar de que es la empresa estatal la que ofrece toda la información para su correspondiente verificación.

Es un instrumento comúnmente aceptado que sirve de base para negociar tanto inversiones en el territorio como contratos de exportación a largo plazo. Al Gobierno boliviano le debería servir también para definir los proyectos de industrialización, tanto los de plástico como otros. En los últimos meses, el Gobierno ha vuelto a hablar de exportación por encima de los proyectos de industrialización, en el marco del Foro de Países Exportadores de Gas que se realizó el pasado noviembre en la ciudad de Santa Cruz.

En 2003, las certificadoras (y sobre todo los actores del negocio) habían estimado reservas por encima de los 60 trillones pies cúbicos. En 2009 se conoció que eran de 9,9 trillones de pies cúbicos y en 2013, se publicó que eran 10,45 trillones de pies.