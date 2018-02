Anapo asegura que lluvias provocan la pérdida del 12% de cultivos de soya en Santa Cruz

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) cuantificó hasta la fecha una pérdida de 120 mil hectáreas de cultivos de soya por las intensas lluvias; es decir, un 12 por ciento del total de superficie sembrada en Santa Cruz, equivalente a un valor de 120 millones de dólares.

El presidente de Anapo, Marcelo Pantoja, informó de la difícil situación que atraviesa el sector de la agroindustria a gran, mediana y pequeña escala. Como alternativas para encarar la situación planteó el uso de fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y/o la posibilidad de hipotecar propiedades menores a las 50 hectáreas.

"En resumidas cuentas lo que se estima es una menor producción de soya para Bolivia, aproximadamente 400 mil toneladas menos (...). Si hacemos números, la cantidad de hectáreas perdidas y no sembradas llegan a 120 mil, son casi 12 por ciento del área que se siembra porque la campaña es de un millón de hectáreas", indicó.

En cuanto a las pérdidas en maíz dijo que alcanzaron a 4 mil hectáreas, además del sorgo en menor proporción. "Hasta el momento tenemos tres tipos de pérdidas: por lluvia, por desborde de río y por disminución de producción por exceso de agua", señaló.

Propuesta para la contingencia

Para encarar la actual contingencia, Pantoja sugirió que los pequeños productores accedan a fondos de las AFP que les permita reactivar su economía.

Sin embargo también planteó que los pequeños productores tengan la posibilidad de hipotecar su campo para conseguir créditos del sistema financiero.

"¿Por qué no pueden acceder a la banca esos productores? porque no tienen garantía. ¿Por qué no tienen garantía? porque sus terrenos son menores a 50 hectáreas y la propiedad menor a 50 hectáreas no puede ser embargada", cuestionó.

Según el dirigente de los productores de oleaginosas, se debería pensar en una ley o decreto que permita hipotecar a los pequeños productores su propiedad y hacer un sistema excepcional de garantías con la tierra.

Pantoja dijo que el sector pidió a través de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) reuniones con el Gobierno para evaluar las posibles soluciones.

"Sabemos que Asoban lanzó una idea de reprogramar un tipo de deudas, pero eso se aplica solo para los productores que tienen deudas en el sistema financiero; la gran parte de la gente no tiene deudas en el sistema financiero, está financiada por la casa comercial o la industria", dijo.

De una evaluación preliminar, Anapo identificó al menos 20 municipios y comunidades afectadas por inundaciones a sus plantaciones de soya. Para citar solo un ejemplo, Pantoja dijo que un productor que siembra cada año 3 mil hectáreas, esta vez solo pudo sembrar 1.800 porque el desborde del río le generó una pérdida de 800 hectáreas.

Sin embargo dijo que el sector continúa en emergencia, debido a una alarma temprana por la crecida del río Grande, lo cual podría provocar nuevas afectaciones.