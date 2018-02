Fundación Milenio: Escala en el ranking mundial de Think Tanks de Latinoamérica

Por quinto año consecutivo, la Fundación Milenio figura en el ranking mundial de los mejores centros de pensamiento de América Central y Sudamérica en la categoría de “Top Think Tanks in Central and South America”, que elabora anualmente la Universidad de Pensilvania (EEUU) y evalúa a 7.815 centros de pensamiento a nivel mundial, de los que 774 se encuentran en Latinoamérica.

La entidad privada boliviana este año ascendió dos posiciones en el top con relación a 2016, está en la posición 44, según su última edición que fue difundida el 30 de enero pasado.

El Programa de Think Tanks y Sociedades Civiles del Instituto Lauder de la Universidad de Pensilvania (Ttcsp, por sus siglas en inglés) elaboran desde el año 2006 el reporte Global Go To Think Tank Index, con el propósito de reconocer las contribuciones y nuevas tendencias de los centros de pensamiento en el mundo.

Son cerca de 30 los aspectos evaluados en este ranking, entre los que destacan: el liderazgo de su cuerpo directivo; la calidad y reputación de sus investigadores; la calidad y reputación de sus investigaciones; el número de publicaciones; el impacto de sus análisis en la política pública; su reputación frente a los hacedores de política; su compromiso por producir análisis independientes; su reputación frente a los medios de comunicación, y el impacto en la sociedad.

¿Qué significa para la Fundación este reconocimiento? ¿Cuáles son los nuevos retos de la entidad? Su director, Henry Oporto, comentó al respecto :

¿Qué implica para la Fundación ascender dos posiciones más en el ranking mundial?

- Para nosotros es motivo de satisfacción figurar por quinto año consecutivo entre los Think Tanks mejor valorados de Latinoamérica por una institución académica de gran prestigio mundial y la satisfacción es aún mayor dado que en el último ranking de 2017, la Fundación escaló dos posiciones con relación a 2016, eso muestra que se está valorando positivamente el trabajo intelectual y académico que realiza la institución.

Por supuesto, esto nos alienta a continuar abriendo brechas, no es frecuente que Bolivia sea reconocido por sus logros intelectuales y científicos, justamente por eso este reconocimiento nos llena de orgullo y muestra que los bolivianos podemos destacar también en el ámbito académico, intelectual y científico.

¿Cuáles son las prioridades de Milenio?

-La Fundación trabaja desde 1990, desde entonces ha concentrado sus actividades en dos áreas: por un lado la investigación. Realizamos un conjunto de estudios económicos, políticos, sociales y ambientales basados en una recolección muy responsable de la información, que luego se traducen en varias publicaciones, entre ellos el Informe sobre la economía nacional, que es el principal y que más de una vez ha sido destacado por ser el más completo de fuente no gubernamental.

Otra publicación importante y novedosa que realizada desde hace tres años es el boletín electrónico semanal con análisis de temas sobresalientes de la coyuntura nacional y que se distribuye masivamente dentro y fuera del país por medios electrónicos digitales.

Otra tarea prioritaria de la Fundación es la promoción del debate público sobre la calidad de las políticas gubernamentales a partir del seguimiento sistemático de esas políticas y la contribución con ideas, sugerencias y propuestas orientadas a mejorar la calidad de las acciones públicas nacionales.

Creo que es precisamente la calidad de ese trabajo, responsable y documentado, que ha sido reconocido en el ranking mundial de centros de pensamiento.

¿Qué nuevos retos o tareas tiene trazados la Fundación?

- Destacaría dos desafíos, primero tener una página web institucional que tenga un carácter más interactivo; de hecho uno de los puntos fuertes valorados en el ranking mundial es el amplio acceso que permite nuestra página a documentos, publicaciones, análisis de coyuntura de la Fundación. Últimamente hemos incorporado aportes técnicos a nuestra plataforma que permiten una mayor interactividad, de manera que quien ingresa la página puede aportar con sus criterios, información y otros datos. Estamos viendo las posibilidades de una trasmisión en directo de algunos de los coloquios y debates que periódicamente realizamos.

El otro desafío para este 2018 es trabajar en una propuesta de política económica para el país, que sea alternativa a la actual política que está en fase de agotamiento. Los problemas que viene confrontando la economía boliviana en los últimos tres años: desaceleración, desequilibrios macroeconómicos, un déficit fiscal muy alto, están demandando a la clase intelectual, a los centros de pensamiento, buscar alternativas nuevas de políticas económicas.

Estamos en pos de concretar un apoyo (económico) para trabajar en esa propuesta que va estar a cargo de un equipo multidisciplinario de economistas, politólogos, sociólogos y otros, queremos tener un producto importante, que contribuya desde un centro intelectual y académico independiente, como es Milenio, a mejorar la calidad del debate político electoral que se va generar este año con miras al año electoral 2019 y ponga el acento en proponer medidas alternativas, nuevas soluciones a los problemas emergentes en la economía boliviana. Si logramos eso, va a ser una contribución significativa para el país.

LA INSTITUCIÓN

Las actividades de la Fundación Milenio están dirigidas por un directorio con funciones de orientación, conducción y supervisión.

Las labores ejecutivas son desempeñadas por un director ejecutivo y un equipo permanente multidisciplinario de investigadores, especialistas acreditados (economistas, politólogos, ecologistas y otros) que participan en actividades específicas y universitarios de últimos semestres, en tareas de práctica académica.

Como entidad privada sin fines de lucro, la Fundación Milenio cuenta con el apoyo de personas y organizaciones que comparten sus valores y avalan su misión.

Todos los documentos publicados se hallan disponibles en PDF en la página web de Milenio: www.fundacion-milenio.org

La página web de Fundación Milenio tiene actualmente 5.456.655 visitas.