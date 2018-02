Torque Garage, un servicio con alta tecnología

Hace dos años nació Torque Garage pensando en brindar accesorios de marcas de primera calidad para los vehículos, pero además se decidió darle a la empresa una imagen corporativa diferente, más innovadora, introduciendo desde el diseño un estilo “vintage”, donde el cliente no se siente extraño en el “showroom”.

“Nuestro objetivo era ofrecer una experiencia diferente al cliente con una atención personalizada y ambientes cómodos, con música y donde se puede sentarse y servirse un café o agua”, señala Diego Román, gerente y propietario de Torque.

Agrega que en septiembre del pasado año, debido a una transición que se dio en la empresa familiar CAR con la terciarización de todo lo que era posventa de los vehículos, Torque dio otro gran paso.

Nació la idea de que al ampliar la empresa, además de ofrecer accesorios de vehículos, brinde un servicio completo: de mecánica, chapería y pintura de vehículos, todo en un solo ambiente, similar a las estructuras norteamericanas.

“Nos estaba yendo muy bien con la venta de accesorios, porque incluso ganamos la representación de 3M, ser los distribuidores autorizados de los vidrios de seguridad para vehículos en el país”, destaca Román.

Resalta que abrió Torque Garage en la avenida Tadeo Haenke y Beijing, como un emprendimiento propio pero ligado a la matriz familiar, donde se instaló un “showroom” de accesorios y el taller.

Agregó que con el fin de darle siempre un toque diferente y de mayor calidad, se vio la importancia de cubrir los requerimientos de los clientes implementando los avances tecnológicos para generar confianza en los clientes y transparentar el trabajo que se realiza en los vehículos.

Con este objetivo, en el “showroom”, en una pantalla de televisión el cliente puede ver y seguir el estado del vehículo, paso por paso, mientras espera que se realice su mantenimiento o reparación.

“El objetivo era implementar un nuevo concepto de taller, puesto que el taller mecánico no es la mejor experiencia, en el país cuando se habla de un taller de mecánica se piensa inmediatamente que le van a engañar, van a sobrecobrarle, le van a fallar. Lo que buscamos es cambiar esa experiencia, contar con un sistema enfocado en transparentar todo el trabajo permitiendo que el cliente siga el trabajo que se realiza en el vehículo, desde que ingresa al taller hasta que lo recoge, casi en tiempo real través del celular y la página web”, explica.

Destaca que en este sistema no hay casi papeles. Cuando deja su vehículo, el cliente recibe una orden de trabajo que tiene un código con el cual puede ingresar a la página web torquegaraje.com.bo y desde allí puede verificar a qué hora el vehículo empezó a ser atendido, quién está a cargo, a qué hora pasó a la siguiente etapa, etc. si no se está cumpliendo con la orden puede inmediatamente hacer su reclamo”, dice.

“Yo me expongo a los reclamos de los clientes, pero en Bolivia se necesita esto, brindar un mejor servicio, mejor información al cliente, no quedarnos en las practicas antiguas”, expresa Román al manifestar que este servicio está siendo bien recibido por los clientes.

DESARROLLO DE UN PROGRAMA

El gerente de Torque Garage admite que la implementación de la tecnología ha sido un esfuerzo grande que empezó hace casi un año, como un sueño personal en un pizarrón y fue plasmado en realidad por un grupo jóvenes desarrolladores que permitieron poner al servicio de los clientes los recursos tecnológicos actuales.

Agregó que el paso más difícil fue la aplicación e inclusión en las aplicaciones de todos los procesos desarrollados en el taller.