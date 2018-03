Nuevo jefe de Braskem “limpia” la empresa después de la crisis

Joe Leahy

Fernando Musa, un exconsultor de McKinsey con un MBA, conocía la teoría de la gestión, pero realmente aprendió a liderar cuando asumió el puesto de director ejecutivo en Braskem, el grupo petroquímico brasileño.

Su predecesor, Carlos Fadigas, se había envuelto en un gran escándalo de corrupción. La compañía necesitaba un nuevo director al timón de inmediato.

“No puedes dejar que la crisis abrume las operaciones cotidianas”, dice Musa, recordando la lección más importante que aprendió sobre la gestión de crisis cuando asumió el cargo hace dos años. “Tienes clientes; tienes proveedores; tienes que seguir concentrándote en el negocio”.

Braskem, una multinacional con sede en São Paulo, es una gran empresa latinoamericana desconocida por la mayoría de las personas.

Es el mayor productor de resinas termoplásticas en las Américas y el mayor productor de polipropileno basado en capacidad en EEUU. El polipropileno es el material base para productos que abarcan desde piezas automotrices hasta textiles. Cerca de la mitad de los 37 mil millones de reales ($us 11,38 mil millones) en ingresos netos de Braskem en los nueve meses hasta septiembre del año pasado provinieron de las ventas al exterior.

Pero la reputación de Braskem se vio empañada por su participación en el mayor escándalo de soborno político del país, conocido como Lava Jato, junto con Odebrecht, el grupo de construcción brasileño y accionista mayoritario de Braskem.

A mediados de 2016, el consejo promovió a Musa al cargo de director ejecutivo para que manejara la crisis. En diciembre de ese año, los reguladores estadounidenses, suizos y brasileños impusieron multas de cerca de $us 3,5 mil millones a las dos compañías, y Braskem pagó casi $us 1 mil millones. Entre 2012 y el momento de su ascenso a director ejecutivo, Musa lideró las operaciones del grupo en América del Norte y Europa. Él no estuvo involucrado en el escándalo de corrupción.

Bajo el liderazgo de Musa, Braskem, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y de São Paulo, ha intentado recuperar la confianza de los inversores.

“¿Hicimos las cosas mal? Claro que sí”, dice Musa. “Estamos pagando una multa de $us 1 mil millones por corrupción. Es una multa pesada, pero justificada”, dice. “Eso no volverá a suceder”.

Musa ha difundido un mensaje consistente y coherente, tal vez como resultado de su formación como consultor. Después de McKinsey, pasó ocho años como socio en Monitor Group, con sede en EEUU, el cual fue comprado por Deloitte en 2013.

Durante su mandato en la unidad norteamericana y europea, la compañía consolidó su adquisición de $us 323 millones en 2011 del negocio de polipropileno de Dow Chemical Company.

En 2015, el grupo se vio envuelto en Lava Jato. En ese año, Marcelo Odebrecht, el exdirector ejecutivo de Odebrecht, estaba envuelto en acusaciones de que las compañías de construcción les estaban pagando sobornos a los directores de Petrobras, la compañía petrolera estatal, y a políticos, a cambio de favores.

Pronto surgieron más acusaciones de que Braskem había pagado sobornos en Brasil para asegurar un contrato con Petrobras para comprar su materia prima, la nafta.

La junta directiva eligió a Musa para reemplazar a Fadigas como director ejecutivo a mediados de 2016. Él dice que se debió a su récord en la división de América del Norte y Europa —que creció alrededor del 200 por ciento durante su mandato entre 2012 y 2016— y debido a que Musa era considerado como una figura “limpia”.

Pocos meses después de renunciar en 2016, Fadigas firmó un acuerdo con otros ejecutivos, la mayoría de ellos de Odebrecht. Testificaron que, entre otras cosas, Braskem había pagado sistemáticamente 250 millones de dólares en sobornos a políticos y otros.

La respuesta de Musa fue hablar en persona con sus bancos, socios comerciales, clientes y empleados.

Braskem sostiene que ha modificado la gobernanza de la empresa. El grupo ahora tiene dos “monitores” independientes, nombrados con la aprobación de los reguladores, para supervisar los esfuerzos de cumplimiento. La empresa ha duplicado el número de miembros de la junta independiente de tres a seis de un total de 11.

En Braskem, la corrupción se limitó a unos cuantos exejecutivos, incluyendo a Fadigas —todos los cuales ya no trabajan en la empresa— y a algunos agentes, dice la compañía. Ningún integrante de la junta anterior, además de Fadigas, estuvo involucrado, agrega. Sin embargo, sólo queda un miembro original de la junta.

El director de cumplimiento responde directamente a un comité de la junta en lugar de responder al departamento legal, como antes. La compañía está analizando 6.600 proveedores externos y proveedores de servicios para evaluar si hay riesgos de corrupción.

El liderazgo de Musa pronto podría ser probado por fuerzas fuera de Brasil. Las actividades de Braskem en México se encuentran bajo escrutinio a raíz de las acusaciones de que la empresa realizó pagos en 2012 a una compañía relacionada con Emilio Lozoya, un ex alto funcionario de campaña del presidente Enrique Peña Nieto y expresidente de la petrolera estatal Pemex. Lozoya negó las acusaciones. Braskem dice que no ha encontrado evidencia de “actos ilícitos” en México.

En términos de crecimiento, Braskem señala la venta en octubre de su mayor emisión de bonos, con un valor de $us 1,75 mil millones. La compañía ha continuado con sus operaciones de investigación y el desarrollo.

Un gerente de crisis debe tener una cualidad esencial: la capacidad para mostrar un optimismo cauteloso, dice Musa. “Nuestra imagen y nuestra reputación sufrieron mucho con todo lo que sucedió, pero en los últimos meses creo que el mensaje es que Braskem ha dejado atrás el pasado”.