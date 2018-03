Inauguran la VI Feria del Crédito y Servicios Financieros de Cochabamba “Hazlo simple… Hazlo digital”

"No sabíamos a dónde ir para pedir ayuda (…) Yo no soy esa persona que están acusando (...) Me han mellado, me han... Ver más Mujer acusada de discriminar a otra de pollera: “Yo no soy esa persona”

Un número indeterminado de personas murió hoy y al menos dos están en estado crítico al derrumbarse un innovador puente... Ver más Colapso de puente nuevo deja varios muertos en Miami