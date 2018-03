Extrabajadores del LAB exigen el pago de beneficios sociales y salarios

Después del anuncio que realizó el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) de volver al mercado, los extrabajadores de la empresa exigen que primero se les pague los sueldos y beneficios sociales adeudados desde que la empresa dejó de operar.

“Para nosotros no es problema que vuelva a volar, pero también consideramos que hay una serie de pasos y normativas ellos tienen que cumplir, lamentablemente no es fácil que vuelvan a volar no más así”, afirmó la secretaria ejecutiva de la Asociación de Extrabajadores Acreedores de Sueldos Devengados y Beneficios Sociales del LAB, Evelin Siles.

La asociación está conformada por más de una centena de trabajadores a nivel departamental. Según el gerente del LAB, Orlando Nogales, el Lloyd debe 150 millones de dólares, que también incluye la deuda con los extrabajadores de la empresa.

Los terrenos del aeropuerto Jorge Wilstermann registrados en Derechos Reales a nombre del LAB, suman varias anotaciones que se extienden por más de tres hojas, entre ellas figuran también medidas precautorias de las AFP por una deuda de 3,4 millones de bolivianos.