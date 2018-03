Pago con tarjetas electrónicas se expande a los mercados populares

Ante la creciente demanda del pago con tarjetas de débito y crédito registrada en la ciudad de Cochabamba durante los últimos dos años, algunos centros de comercios ubicados en la zona de La Cancha empezaron a implementar y solicitar terminales de punto de venta electrónico (POS por sus siglas en inglés).

Sin embargo, las tiendas que accedieron al servicio pagan un promedio de 140 bolivianos en concepto de alquiler por cada POS, además de un porcentaje de comisión que alcanza hasta el 4,5 por ciento sobre el total facturado, según datos publicados por la empresa Red Enlace en su sitio web.

Al respecto, los analistas consultados por Los Tiempos afirmaron que estos aranceles, y los requisitos demandados por las empresas, desincentivan la adquisición del servicio entre los pequeños y medianos comerciantes.

Según el reporte de inclusión financiera de La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a diciembre de 2017 se registraron 4.155.675 tarjetas de débito en todo el país, frente a las 3.597.396 de 2016, lo que representa un incremento del 15.5 por ciento. Asimismo, el acceso de tarjetas de crédito creció en un 18,92 por ciento en el mismo periodo.

Las cifras de las entidades financieras se reflejan en cuatro comercios del mercado de La Cancha que implementaron el POS por la insistencia de sus clientes, según un recorrido que realizó este medio por 50 negocios de la zona.

“Con el tarjetero (POS) se logra hacer más ventas porque si no hay cerca cajeros no compran, y no hay muchos cajeros cerca”, explicó la vendedora de una tienda de zapatos de La Cancha, Rosalinda Filigrana.

Agregó que, en su comercio, cinco de cada 100 ventas al mes se realizan utilizando tarjeta de débito, mientras que cada vez más personas utilizan las tarjetas de crédito para pagar la diferencia de los productos que son “más caros”.

En tanto, la encargada de una perfumería de la Galería Colonial, ubicada en el mercado La Paz, María Vital, explicó que la tienda adquirió su POS en 2013, gracias a una campaña de una empresa prestadora de servicios.

“Ha crecido la demanda para pagar con tarjetas, y nos ayuda a vender más porque hay veces que si un producto sale 545 bolivianos y tienen justo 500 en efectivo el restante lo pagan con tarjeta”, sostuvo.

Tanto Filigrana como Vidal destacaron que las mayores ventas con tarjetas se registran en temporadas especiales como Navidad, el Día de la Madre y del Padre, con mayor demanda de bolivianos que llegaron al país después de residir en España, Argentina y Estados Unidos.

Entre los extranjeros, señalaron que los brasileños compran productos por montos que superan los 2 mil bolivianos, seguidos por argentinos, peruanos y chilenos.

4,5 por ciento es la comisión máxima sobre el total facturado de los negocios por el uso de las POS, para el pago de tarjeta en los comercios.

MAYOR DEMANDA EN LA ZONA NORTE

Los comerciantes de las tiendas de la zona norte de Cochabamba indicaron que un promedio de 6 de cada 10 compras se realizan a través de tarjetas de débito.

En Bolivia no existe un sistema estandarizado para el pago de cuotas sin intereses como en países vecinos como Argentina, Brasil o Chile.

“Ayuda a la venta tener el sistema de pago con tarjeta, porque a veces la gente no tiene efectivo y prefiere usar la tarjeta”, dijo el vendedor de una juguetería del centro Comercial Hupermall, Fernando Añez.

ASFI SOCIALIZÓ LOS BENEFICIOS DIGITALES

La Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) impulsó el uso de instrumentos electrónicos y alertó sobre estafas piramidales durante la VI Feria del Crédito desarrollada entre el 15 al 18 de marzo en la ciudad de Cochabamba.

Durante el evento, la ASFI dio a conocer las ventajas del pago con tarjetas de débito en comercios: su uso no tiene costo ni recargo adicional, evita el riesgo que conlleva portar dinero en efectivo, los negocios que utilizan este servicio son fácilmente identificables, no tienen un importe mínimo de compra y pueden ser utilizados en promociones y descuentos.

EL 17% DE LOS INTERNAUTAS USA LA BANCA DIGITAL

Se estima que en Bolivia el 17 por ciento de la comunidad internauta (personas mayores de 14 años con acceso a Internet) usa la banca electrónica para realizar consultas sobre su saldo y movimientos en su cuenta.

Un estudio de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), en un levantamiento de datos para una encuesta que se realizó a fines de 2016 en 10 ciudades capitales, 20 intermedias, 21 centros poblados y 34 localidades rurales, devela que dos tercios de las transacciones en Bolivia se realizan a través de tarjetas de débito y el resto, con tarjetas de crédito, lo que da una señal clara de que ya se incursiona en el mundo digital.

Según los datos de Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en su último reporte a junio de 2017, en todo el país existen 28 municipios con alta cobertura de los servicios financieros. En 61 municipios hay mediana cobertura; en 80, baja, y en 170 municipios aún hay nula cobertura de servicios financieros.

ANÁLISIS

Álvaro Guzmán. Empresario tecnológico

“Es un costo que los negocios tienen que asumir”

La tecnología del dinero va evolucionando como las transacciones en los mercados informales. El pago con efectivo tiene muchas fallas como la falsificación de dinero o problemas como que el mismo cliente puede presentar dificultades para andar con mucho dinero en efectivo.

La tecnología del dinero en efectivo necesita actualizarse y el POS es una excelente opción para el cliente, porque tiene grandes ventajas.

Por mucho esfuerzo que realicen los bancos para implementar cajeros, es sumamente difícil que puedan abaratar todo el espacio geográfico. Por ejemplo, para hallar un cajero en lugares como La Cancha se debe caminar al menos 15 minutos, lo que resulta incómodo.

El problema es que el vendedor tiene que tener ciertas cosas en regla para que se efectivice el pago con tarjeta, tiene que vender de forma legal con factura. Esto involucra un costo del 16 por ciento para el negocio, y sobre el dispositivo existe una comisión por cada facturación que varía.

Es un costo que los negocios tienen que asumir para poder facilitar la vida al cliente. Es un costo que para muchas empresas del comercio minorista es muy ambicioso y no les conviene. Pero no sólo aplica a los pequeños y medianos, aplica también a las grandes empresas.