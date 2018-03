Piñera retoma el poder con dos retos: crecimiento e inclusión

Benedict Mander

Cuando Sebastián Piñera, el multimillonario de cabellos plateados que afirma con grandilocuencia que es el descendiente directo del último emperador inca, finalizó su mandato de cuatro años como presidente de Chile en 2014, era el presidente más impopular del país desde el restablecimiento de la democracia.

El pasado 11 de marzo, regresó al poder.

La reelección de Piñera en diciembre fue el más reciente distanciamiento de América Latina de la izquierda y podría representar el comienzo de nuevas políticas favorables a la inversión, si ha arreglado su problema de oídos sordos que dificultó su primer mandato.

El hombre que construyó un imperio comercial que abarca la aerolínea nacional privatizada, una de las principales estaciones de televisión y el mejor equipo de fútbol de Chile se ha suavizado con la edad, dicen sus asesores, quienes prometen que Piñera será un líder “más maduro, más humilde, más integrador” esta vez.

“Ahora le obsesiona menos si lo quieren o no, y está más seguro de sí mismo”, dice Eugenio Tironi, un sociólogo que publicó un libro, “¿Por qué no me quieren?”, sobre Piñera en 2011. Dice que su equipo entrante tiene más experiencia política que el que se hizo cargo de la mayor nación productora de cobre del mundo en 2010.

La agenda del Presidente también ahora se enfoca más en la calidad de vida, en respuesta a las nuevas demandas sociales que surgieron con el crecimiento de la clase media chilena durante el auge de los productos básicos de 2000 a 2014 y que provocaron que su primer mandato se viera afectado por enormes protestas callejeras causadas por los altos niveles de desigualdad.

La astucia política será fundamental dado que el líder centroderechista tiene una minoría en el congreso y enfrenta una oposición mucho más displicente que durante su primer mandato.

Ésta es la segunda ocasión en que Piñera ha sucedido a Michelle Bachelet, la exlíder de los derechos de las mujeres en la ONU, cuyos últimos cuatro años en el cargo fueron calificados por Piñera como “una pérdida de tiempo”.

Pero las elecciones del año pasado llevaron a la aparición de una tercera fuerza política significativa en la izquierda: el Frente Amplio, que fue fundado por los propios estudiantes que encabezaron las protestas contra él y se convirtieron en héroes populares.

Una de las reformas más importantes y potencialmente polémicas del nuevo Presidente será el muy alabado sistema de pensiones privado de Chile, creado por el hermano de Piñera, José, cuando era ministro de Seguridad Social de Pinochet en 1980, pero que hoy paga al pensionado promedio menos que el salario mínimo.

La reforma de las pensiones (que probablemente incluirá una mayor participación del Gobierno, junto con mayores contribuciones) ya goza de un grado importante de consenso político y se espera que sea aprobada por el congreso, pero podría incitar oposición por parte del Frente Amplio por no ser lo suficientemente amplia.

Otros temas de la agenda incluyen la reforma tributaria, la mejora de las finanzas públicas, la reducción de la burocracia y el relajamiento de los procesos de aprobación de grandes proyectos de inversión, especialmente en el importante sector de la minería chilena.

En el corazón del proyecto proclamado por Piñera de convertir a Chile en un país desarrollado, yace la promesa de reactivar el crecimiento económico. Espera duplicar el crecimiento promedio anual que se logró durante el mandato de Bachelet desde 2014 hasta 2018 del 1,8 por ciento en medio de la caída de los precios del cobre.

Él se beneficiará de un importante impulso económico pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos proyecta un sólido crecimiento económico del 2,9 por ciento en 2018 y en 2019 gracias a una perspectiva mundial más favorable, un comercio mundial más fuerte y un rebote de los precios de los productos básicos.

Inusualmente para un líder de derecha, se espera que Piñera continúe con el esfuerzo de Bachelet de satisfacer las demandas de una clase media expandida, según Tironi.

“El crecimiento será inclusivo”, dice Felipe Larraín, quien regresa como ministro de Finanzas de Piñera. “Necesitamos propagar los beneficios”.