Contraloría somete a evaluaciones a YPFB después del caso taladros

Después de algunas irregularidades denunciadas, la Contraloría General del Estado (CGE) realiza evaluaciones periódicas a los estados financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) , afirmó el contralor Henry Ara.

"En el caso de YPFB estamos viendo sus estados financieros y estamos viendo contratos sobre trámites, son varios contratos. Se hace una evaluación constante", dijo tras participar de los actos oficiales por el Día del Mar en plaza Abaroa.

Al referirse al proceso irregular de contratación para la compra de taladros a la italiana Drillmec, dijo que la Contraloría hizo la denuncia ante la Fiscalía, pero recalcó que no hubo daño económico para el Estado "porque si no, hubiéramos sacado una responsabilidad civil porque en el caso de los taladros no se ha cancelado ni un solo peso".

Una enmienda al proceso de contratación de los taladros por $us 148,8 millones derivó en varias irregularidades que fueron denunciadas por el senador Óscar Ortiz y confirmadas por el Ministerio de Hidrocarburos a través de su Unidad de Transparencia.

"Estamos haciendo evaluaciones periódicas a los contratos que nos reportan (de YPFB) y en base a eso la Subcontraloría de Empresas me va informando, pero no hemos encontrado más que alguna falla administrativa", dijo.

Por el caso taladros al menos 19 funcionarios de YPFB fueron imputados de manera formal por varios tipos penales, incluido el expresidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá quien se encuentra con detención domiciliaria.

Vehículo oficial en un motel

En cuanto a la denuncia en contra de un funcionario de YPFB Aviación, quien habría utilizado un vehículo oficial para ir al motel y que fue hallado por GPS, el Contralor dijo no conocer el caso que podría tratarse de uso indebido de bienes del Estado. "Ni bien nos enteramos de un caso pedimos la información como corresponde", dijo.

De acuerdo al informe preliminar del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el funcionario denunciado habría solicitado en calidad de préstamo un vehículo de la empresa estatal para efectuar trámites, pero fue descubierto haciendo uso de la movilidad en otras actividades personales.