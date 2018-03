Melissa Grenier: “Me preguntaban qué iba a hacer en Ingeniería siendo una mujer”

Melissa Grenier, una mujer boliviana especialista en aviónica, forma parte del equipo de expertos de The Boeing Company que trabaja en la modernización de aviones de última generación. Su pasión por la electrónica la impulsó a superar las barreras en el campo de la ingeniería.

En una conversación con Los Tiempos, Grenier relató cómo llegó a formar parte de una de las empresas más grandes de fabricación de aviones en el mundo. Nació en 1988 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. A los 12 años, su madre decidió buscar “mejores días” en Estados Unidos. Escogió el estado de Florida, en donde estudió Ingeniería de Sistemas.

Junto a un equipo de expertos, moderniza los sistemas electrónicos para mejorar el rendimiento de las aeronaves y elevar el nivel de información para que pilotos y pasajeros viajen más seguros.

Grenier participa como expositora en el primer Congreso Internacional de Aviónica organizado por Boliviana de Aviación (BoA).

- ¿Cómo y por qué decidió estudiar Ingeniería?

La verdad, siempre me han interesado los aviones porque mi mamá trabajaba en el aeropuerto de Santa Cruz, en el área de informaciones. Crecí entre aviones, despertó mi interés.

También sabía que quería ser ingeniera, pero no sabía en qué especialidad y al crecer descubrí mi afinidad por la electrónica. Pensé en que ambas cosas me gustaban y estudié Ingeniería en Informática en la Universidad de la Florida Central, en Orlando.

Siendo chica me decían qué voy a hacer en ingeniería siendo una mujer. Siempre recibí el apoyo de mi mamá. Sin ella, no hubiera llegado donde llegué.

- ¿Cómo llega a trabajar en Boeing?

Antes de graduarme, me involucré en un grupo de ingenieros hispanos. A través de una conferencia anual donde van las mayorías de las compañías aeronáuticas los busqué y tuve una entrevista. Luego hice dos pasantías durante los veranos de 2012 y 2013.

Luego de graduarme, recibí una invitación formal de Boeing, me hicieron volar a California para conocer al equipo en donde iba a trabajar. Estaba súper feliz, porque es algo que no todos los ingenieros logran al graduarse.

- ¿Cuál es su trabajo en Boeing?

Trabajo como ingeniera en aviónica, sistemas de grabación y de monitoreo. Nosotros tenemos que seguir los reglamentos de la Administración Federal de Aviación para implementar los sistemas de grabación con parámetros de la aviónica. Ahora el reglamento está cambiando y se necesita modificar el sistema que graba las conversaciones de voz.

Actualmente tiene un límite de dos horas y tiene que llegar a las 25, entonces estamos trabajando con nuestros proveedores para modernizar el sistema.

- ¿Qué proyecto realiza ahora?

Estamos cambiando los paneles del Boeing 727 por monitores. El 737 Next Generation tenía seis monitores, y el siguiente avión, el 737 Max, tuvo cuatro, es menos pesado y tiene más información para el piloto. Tener menos equipo pero que a su vez de más información hace que haya menos peso y se optimiza el consumo de combustible.

El Boeing 777 X saldrá en dos años y tendrá paneles táctiles de información, esto es algo muy revolucionario.

Hay esfuerzos en Estados Unidos de asociaciones de ingenieras que motivan a las niñas

PERFIL

Melissa María Grenier

Cargo: Ingeniera en Aviónica - The Boeing Company, Estados Unidos.

Estudios: Ingeniería en Sistemas, Universidad de la Florida Central

Fecha y lugar de nacimiento: 12 de septiembre de 1988, Santa Cruz.