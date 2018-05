Gobierno evalúa propuesta argentina de venderle más gas en invierno a mayor precio

La propuesta de Argentina a YPFB de pagar más por el BTU (unidad térmica británica) del gas boliviano en invierno y bajar las nominaciones en verano, es analizada por el Gobierno. El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez dijo que la nueva fórmula beneficiaría al país, pero que se trabaja en una contrapropuesta.

"Tenemos un contrato con Enarsa y las condiciones están vigentes y los nuevos términos es de beneficio al pueblo boliviano (...). Es una propuesta por la que quieren reducir el volumen en verano e incrementar en invierno, pero con la condición de incrementar el precio del millar de BTU. Estamos trabajando, viendo las posibilidades del balance volumétrico energético", explicó.

De acuerdo a la adenda al anexo D del contrato de compraventa realizada el 2017 para el periodo de verano, YPFB debía garantizar a Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), un máximo de 20,3 Millones de metros cúbicos diarios (Mmmcd) pero la estatal argentina podía recibir 16,7 Mmmcd, mientras que para invierno YPFB debía garantizar un volumen de 23,3 Mmmcd y la argentina estaba obligada a comprar mínimo 20,3 Mmmcd.

"La nominación es diferente a la capacidad de producción, Argentina está nominando 18 a 20 Mmmcd y Brasil está por los 24 Mmmcd, Bolivia tiene capacidad de 60 Mmmcd de capacidad de producción (...). Igual pasa en el mercado interno, hay momentos que llega a 15 Mmmcd y baja a 11mmcd porque hay un gran desempeño de las hidros", dijo Sánchez.

En ese marco dijo que el Ministerio de Hidrocarburos junto a YPFB está en análisis de la propuesta argentina. "Estamos en una fase de análisis; yo pienso que nos llevará un par de meses, hay una propuesta y habrá otra contrapropuesta, hay que ver todos los escenarios, si es un beneficio para los bolivianos", expresó.

De acuerdo a medios argentinos, el ministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren informó que el planteamiento a YPFB es comprar más gas a Bolivia en invierno y a mejor precio, pero bajar el flujo en verano, como una solución a su demanda energética.

De ese modo el Gobierno de Mauricio Macri busca una renegociación de las cláusulas firmadas durante la gestión de Néstor Kirchner a mediados de la década pasada. Aranguren confirmó estas intenciones tras su presentación en el seminario "Vaca Muerta: Getting ready for the full development", organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

La propuesta argentina consiste en comprar más gas durante el invierno incluyendo una mejora de precio del gas boliviano, siempre y cuando, el Gobierno de Evo Morales acepte enviar menos gas durante el verano. Para eso, hay que modificar la cláusula de "take or pay" (tomar o pagar).

El importe actual que hace Argentina oscila por los 5,80 dólares por millón de BTU de gas, y en el último trimestre el precio aumentó en 3,4% con relación al mismo período del año pasado, según datos del vecino país.