Mesa sobre caso Lava Jato: La ruta que es objeto de indagaciones fue ejecutada en el Gobierno de Evo

El expresidente Carlos Mesa manifestó hoy que la carretera Roboré-El Carmen, que es objeto de las indagaciones en el caso Lava Jato, inició y fue concluida en el Gobierno del actual mandatario Evo Morales.

Dijo durante una entrevista, en el programa "No Mentiras" que se transmite por PAT, que el contrato entre el Servicio de Caminos y la empresa brasileña Camargo Correa no entró en vigencia en su gestión debido a que Bolivia no pudo cumplir con el 20 por ciento del financiamiento de la cláusula.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé fue quien consiguió, dijo, un nuevo financiamiento, mediante la aprobación de una ley en 2005, para licitar la obra.

"La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) es la que financió la totalidad de esa carretera (…) No planteó un nuevo contrato, sino la modificación del contrato suspendido en mi Gobierno manteniendo a la empresa Camargo Correa como constructora y cambiando el financiamiento a la CAF", agregó.

Asimismo, dijo que los sobornos a los que refiere la investigación se comenzaron a pagar dos meses después de mi Gobierno. "¿Por qué habría sobornos para alguien que hizo un contrato que no se ejecutó?, no tiene sentido", expresó.

En esa línea, calificó la investigación de "política" y que se distorsionan las cosas, dañando su "dignidad y trayectoria".

"El Gobierno del presidente Evo Morales parece entender el razonamiento de acción jurídica como una forma de amedrentamiento, una amenaza de estate quieto y esto no se puede aceptar, yo no puedo estar quieto, no voy a aceptar que se me acuse impunemente directa o indirectamente de corrupción (…) Me parece inaceptable que crea que te van a asustar", expresó.

La investigación que realiza Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa refiere a supuestos sobornos en Bolivia por parte de la empresa Camargo Correa para adjudicarse la construcción de la carretera Roboré-El Carmen (Santa Cruz), con montos fijos y pagos trimestrales, por lo que se plantea el rastreo financiero e identificación de los nombres.

"Renovación"

Consultado sobre si será candidato a la Presidencia en las próximas elecciones, Mesa dijo "no" y que es necesario un cambio generacional con jóvenes que puedan decir que son el presente y futuro de Bolivia.

"Bolivia está travesando una profunda crisis de valores. Es importante un cambio generacional, una renovación", dijo.

"Al Gobierno le gusta que sea candidato"

Mesa manifestó que da la impresión de que el Gobierno lo invita a hacer política y a "responder políticamente a lo que es un acto político", en referencia a la investigación que realiza la comisión.

Dijo que el Gobierno parece invitarlo a que sea candidato. "Le gusta que lo sea parece (…) Me lanza las invitaciones y me imagino que en la próximas semanas lo seguirá haciendo", manifestó.

"Quien sabe" si en algún momento aceptaré, agregó, a tiempo de aclarar que hay alguien que no puede ser candidato "aunque se muera por serlo", en referencia al actual mandatario Morales.