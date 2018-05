Carritos para bicicleta y más creaciones con Alma de Madera

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invirtió en Cochabamba $us 2.350,55 millones en diferentes actividades de la cadena de los hidrocarburos y generó una renta petrolera de $us 1.795,... Ver más YPFB invirtió $us 2.350 MM en Cochabamba

El Ministerio Público inició la investigación y notificó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado... Proceso contra Mesa y exministros sigue su curso y notifican al TSJ