Sánchez insiste en que paro de planta de urea es “normal”

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez niega que existan problemas estructurales en la planta de urea de Bulo Bulo e insiste en que se trata de un paro programado pese a ser la tercera vez que ocurre lo mismo a ocho meses de la inauguración.

“Cuando hay planta hay paros no, para que no haya paros no hay planta. El concepto hoy es qué hay una planta, hay una industrialización”, indicó sin brindar mayor información técnica sobre la situación de la planta de urea.

Pese a las constantes solicitudes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no dio a conocer a la opinión pública el cronograma anual de paros programados en la planta.

Ayer el senador Óscar Ortiz denunció por tercera oportunidad, que la planta de urea se encuentra paralizada. Manifestó que en esta oportunidad la situación sería más crítica porque existe fuga de material y se requiere de repuestos del exterior.

Ortiz presentó hoy, la solicitud de informe al Ministerio de Hidrocarburos para saber lo que sucede en Bulo Bulo.